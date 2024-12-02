陸經濟下行 國考人數再創新高

中國大陸經濟下行，就業市場嚴峻，報考公務員熱潮不墜，根據官方最新公布，二○二五年度報考人數超過三四一萬人，再創新高。而官方今年釋出名額三點九七萬名，較去年略增一六○名，是連續七年增加。

俗稱大陸「國考」的大陸中央機關及其直屬機構二○二五年度考試錄用公務員筆試昨天登場。此次大陸國考報名人數再創新高，有超過三四一萬人通過資格審查，最終預計錄取三點九七萬人，相當於每八十六名通過報名資格者競爭一個錄取名額，亦有熱門職務出現「萬人搶一崗」局面。

報名人數最多的地區是北京和廣東，均在廿五萬人以上。

在大陸經濟復甦疲弱下，據陸媒披露，與去年相較，本次國考報名人數增加近四十萬人、預計錄取三點九七萬人，規模皆創新高。其中，設置二點六七萬個職缺是專門提供給應屆大專院校畢業生；二點七五萬個職缺計畫補充到縣、區級及以下直屬機構，皆占預計錄取總人數近七成，顯示目前用人政策繼續向應屆畢業生和基層傾斜。

報導指出，近年大陸國考專門針對應屆生招錄比例明顯上升，由二○一九年的百分之卅九點一七，上升到二○二二年的六十七點三；二○二三年至二○二五年，更皆在七成左右。

事實上，這符合了大陸中央要求「做好高校畢業生就業工作」有關部署要求的舉措，為了緩解青年就業問題，對於應屆生的資格認定也有所放寬。

本次大陸國考規定，報考者年齡一般為十八歲以上、卅五歲以下，對於二○二五年應屆碩士、博士研究生，「放寬到四十歲以下」。二○二三年及二○二四年大專院校畢業生離校時及兩年擇業期內未落實工作單位，且滿足戶口、檔案、組織關係保留條件的，可按「應屆高校畢業生」對待。

今年大陸國考報名依然存在「冷熱不均」現象。有部分職位競爭激烈，例如中華職業教育社聯絡部一級主任科員及以下職位招錄一人，卻已有一萬六七○二人報名，形成萬人搶一局面。同時，有不少職位報名遇冷，截至報名結束前一天，據報名專題網頁披露，仍有近三百個職位無人報名。