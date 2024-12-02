海外人權團體：陸春節討薪潮 提前爆發

還有一個多月才到中國的春節假期，但海外人權團體調查發現，今年大陸工人的討薪潮已提早啟動，而且越接近年末，涉及討薪的抗議越多，相信與大陸經濟環境惡化有關。

調查還發現，大陸的業主（屋主）抗議事件沒有減少，反映大陸救房市措施無助緩解房地產爆雷引發的社會問題。

自由亞洲電台報導，海外人權團體「自由之家」（Freedom House）在台辦事處負責人史凱文日前出席一場大學活動，提及大陸社會抗議事件的新趨勢。

他表示，經濟問題占大陸民間抗議活動的多數，百分之四十五與勞資問題有關。

史凱文提及，每年春節前是工人抗議的高峰期，儘管他們還在統整最新收集到的數據，但觀察發現隨著經濟環境變差，今年的討薪潮也提早啟動。

史凱文說，現在大陸經濟明顯處於很不好的狀態，今年發現討薪數量已比往年多，其次是討薪潮比較早開始。（討薪潮）通常在春節前夕是高峰期，今年卻是九月、十月已開始了，且不知道高峰會有多高。

他還表示，討薪抗議是「去中心化」的群體活動，但不排除今年討薪潮提早開始與工人群體的互相觀察和學習有關，導致工人提早行動維權。

此外，史凱文表示，大陸房地產爆雷，屋主成為繼工人後，參與抗議最多的族群。他表示，根據在過去兩年多所蒐集的資料顯示，大陸政府多次推出救房市政策，無助緩解房地產問題引發抗議。

具體來說，他提到，廣東雖是抗議事件最多的地區，但以人均計算，陝西才是最多抗議活動的地區，其次是北京和西藏。西藏人口雖相對少，但涉及藏漢衝突，以及藏族不滿政府的抗議活動時有發生。