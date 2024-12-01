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時速1000公里！大陸研發新一代超級高鐵通訊 速度比商用客機速度快

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國大陸正推進研發新一代超級高鐵，時速可達1000公里。（網路照片）
中國大陸正推進研發新一代超級高鐵，時速可達1000公里。（網路照片）

中國大陸正在研發在近乎真空的磁懸浮隧道中時速為1,000公里的超級高鐵，速度比商用客機的飛行速度更快，並在超級高鐵中還能使用網路通訊。

快科技報導，東南大學移動通信國家重點實驗室的宋鐵成教授領銜的研究團隊，在保障乘客享受未來出行體驗方面取得了突破性進展。他們發現，通過僅在隧道內壁鋪設兩條精心設計的平行電纜，即可高效解決5G網路覆蓋難題，讓時速高達1,000公里的列車乘客能夠無縫接入高速網路，無論是流暢觀看超高清視頻還是盡情參與線上遊戲，都能輕鬆實現。

這款被形象地稱為高速飛車的交通工具，是磁懸浮技術與低真空環境完美融合的產物，旨在構建超高速、高效能的城際運輸網路，特別適用於連接超大型城市群，重塑未來交通格局。專家強調，實現這一壯舉絕非易事，需經歷一系列嚴謹的科學試驗與技術迭代，逐步邁向目標。

事實上，研究團隊已在非真空環境下成功完成了超高速磁懸浮列車與電磁推進技術的聯合測試，列車速度已攀升至每小時623公里，為後續的真空環境測試奠定了堅實基礎。

中國大陸在磁浮技術領域的探索與應用一直走在世界前列，儘管部分規劃專案尚未明確具體的時間表，但國家對這一領域的重視不言而喻。除已提及的專案外，成渝地區、海南島、雲南、安徽等地也紛紛發表磁浮交通的相關發展規劃，預示著中國大陸磁浮技術的廣闊應用前景與深遠影響。

高鐵

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