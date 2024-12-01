香港藝術家談移居台灣創作心路 共塑藝文「Team Taiwan」

陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會共同舉辦的「香港文化在台灣」第五場講座11月29日晚間在台北舉行，香港藝術家何世光、跨媒體藝術家茜利妹共談移居台灣後創作心路。陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔致詞時說，藝文創作貴在多元，無論先來後到，大家都是「Team Taiwan」。

根據策進會新聞稿，何世光除了具備影評人及媒體人身分，更在講座中稱自己為「繪貓師」，除了談及自身開始畫貓的契機，也分享甫於11月辦畢的東京畫展，即是結合來自香港的台灣人之兩者身分定位，但重要的是希望能用自己的作品為人帶來快樂，十分著重在情感及與人的連結。

茜利妹亦在講座中分享自己在台灣的創作，包括展覽、戲劇、短片等，作品豐富多元，且風格直率強烈。茜利妹表示，部分香港議題的作品，現多以在海外展示為主，因此十分感恩台灣為她提供很大的空間得以進行自由創作。

在對談環節，何世光也感性抒發自身的經驗及想法，與嘉賓溫馨互動，更勸勉有志從事藝術的人要保持「熱誠」，繼續努力。

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔致詞時表示，藝文創作貴在多元，而台灣正是能容納各種藝文創作的所在，無論先來後到，大家都是「Team Taiwan」，台灣也會持續努力營造更優質的環境，讓不同的人都得以在此自由空間創作，從而營造文化台灣、藝術台灣。