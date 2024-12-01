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經濟環境變差…人權團體指陸「討薪潮」提早啟動 接近年底抗議愈多

中央社／ 台北1日電
人權團體調查發現，中國工人今年的討薪潮提早啟動，通常春節前兩個月才是討薪高峰期，但今年9月、10月已經開始，而且越接近年底涉及討薪的抗議越多，相信與中國經濟環境惡化有關。示意圖。圖／AI生成
人權團體調查發現，中國工人今年的討薪潮提早啟動，通常春節前兩個月才是討薪高峰期，但今年9月、10月已經開始，而且越接近年底涉及討薪的抗議越多，相信與中國經濟環境惡化有關。示意圖。圖／AI生成

人權團體調查發現，中國工人今年的討薪潮提早啟動，通常春節前兩個月才是討薪高峰期，但今年9月、10月已經開始，而且越接近年底涉及討薪的抗議越多，相信與中國經濟環境惡化有關。

美國自由亞洲電台日前在報導中引述美國非營利組織自由之家（Freedom House）的「中國異議監測」（China Dissent Monitor）資料庫研究主任史雷坦（Kevin Slaten）表示，經濟問題占中國民間抗議活動的多數，45%與勞資問題有關。

史雷坦表示，每年春節前是中國工人抗議的高峰期，相關數據雖仍在統整中，但觀察發現隨著經濟環境變差，今年的討薪潮提早啟動，「今年一來我們發現討薪的數量已經比往年多。第二個是討薪潮比較早開始。（討薪潮）通常在春節的前兩個月是高峰時間，現在9月、10月已經開始了」。

他提到，「有一些工人他們也覺得今年老闆跑了或者不付工資怎麼那麼早。討薪的案子越多跟經濟很差有關係，現在是一個高峰，不知道高峰可以多高」。

史凱文還表示，討薪抗議是「去中心化」的群體活動，但不排除今年討薪潮提早開始與工人群體的互相觀察和學習有關，導致工人提早行動維權。

此外，史凱文指出，廣東雖然是抗議事件發生最多的地區，但以人均計算，陝西才是最多抗議活動的地區，其次是北京和西藏。

他表示，西藏的人口雖然相對少，但涉及藏族和漢族的衝突以及藏族不滿政府的抗議活動時有發生。至於新疆發生的抗議數據則因收集困難可能被嚴重低估。

人權 勞資 北京 工人 春節

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