逾50歲男染愛滋呈增長趨勢 陸疾控局籲：養成「健康文明」生活方式

12月1日是世界愛滋病日，大陸官媒央視報導，大陸疾管中心指出，當前大陸愛滋病有98%以上是透過性途徑傳播，並以異性傳播為主，占70%。而有兩類人群受到關注，其一是50歲以上老年男性人群染愛滋呈現增長趨勢。官方建議，夫妻間要拒絕「黃賭博」，老年人要養成「健康文明」的生活方式。

據報導，大陸國家疾病預防控制局表示，目前，大陸愛滋病性傳播危險行為有所減少，但仍是主要的傳播途徑。

大陸疾病預防控制中心性病愛滋病預防控制中心副主任劉玉芬表示，大陸現在98%以上愛滋病是性途徑傳播，其中異性傳播占主要的70%。另外，該中心還關注兩個人群，一個是老年人群，以50歲以上老年人群來講，都在一個增長的趨勢當中，而且這個人群主要是男性為主。另一個是青少年人群，主要以男性性行為傳播。

報導稱，為預防愛滋病感染，大陸國家疾控局建議，各級疾病預防控制機構及醫療機構可進行愛滋病檢測。各自願諮詢檢測機構可進行免費的愛滋病檢測。此外，要維持「一對一忠誠的性關係」，拒絕黃賭毒；老年人要養成健康文明的生活方式，健康養老。

大陸國家疾控局也建議，性行為要使用保險套。發生非婚性行為一定要使用保險套保護。發生不安全性行為後要及時進行愛滋病檢測和諮詢，必要時可進行阻斷。發生不安全性行為後要儘早到當地的疾病預防控制機構或醫療機構諮詢，最好在24小時以內，最晚不超過72小時。如有必要，要在專業人員指導下緊急服用藥物以預防感染。

就2015年聯合國大會通過「終結愛滋」的目標，劉玉芬表示，大陸首先面臨重點人群檢測不足的挑戰，還需要進一步地宣傳動員。第二個挑戰在檢測技術方面，檢測結果的及時性還有檢測技術的覆蓋範圍還有不足。