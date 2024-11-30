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河南8女工搭牛肉貨車遇乾冰外洩 大量二氧化碳釀嘴唇發紫窒息亡

中央社／ 台北30日電
大陸河南省稍早前發生一起重大意外事故，一輛載有大量冷凍牛肉的廂型冷藏貨車違規讓8名女工在車廂內乘坐，不料保鮮牛肉的乾冰不慎外洩，8人因吸入大量二氧化碳而窒息身亡。示意圖／ingimage
大陸河南省稍早前發生一起重大意外事故，一輛載有大量冷凍牛肉的廂型冷藏貨車違規讓8名女工在車廂內乘坐，不料保鮮牛肉的乾冰不慎外洩，8人因吸入大量二氧化碳而窒息身亡。示意圖／ingimage

中國河南省平頂山市稍早前發生一起重大意外事故，一輛載有大量冷凍牛肉的廂型冷藏貨車違規讓8名女工在車廂內乘坐，不料保鮮牛肉的乾冰不慎外洩，8人因吸入大量二氧化碳而窒息身亡。

澎湃新聞等陸媒日前報導，這起事件發生於今年6月，相關調查報告近日出爐。當時駕駛這輛貨車的任姓司機違規讓10名女工「搭便車」，其中2人坐在前座，另8人擠在放置貨物的車廂，車廂裝滿大量冷凍牛肉。

報導指出，這些牛肉包裝盒內放有乾冰，途中乾冰外洩，遇熱變成二氧化碳，迅速飄入狹小的車廂內，8名女工在不知情的狀況下吸入大量二氧化碳。

直到貨車下了高速公路，坐在前座的其中一名女工下車打開車廂門才赫然發現8人嘴唇發紫、互相擠成一團，已處於無意識昏迷狀態，送醫後仍全部不治身亡。

報導說，8名女工在密閉車廂內大約僅17分鐘後就缺氧窒息死亡。事發後，包括駕駛、貨車公司負責人及冷凍食品公司負責人全被拘捕調查。

冷凍食品 死亡

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