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衛生棉問題引集體恐慌 陸客赴日搶購商店被迫限購

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸的女性遊客在日本旅行時，搶購超市裡的衛生棉，部分日本商店為因應陸人搶購現象，已經對衛生棉開始限購。（圖／取自小紅書）
大陸的女性遊客在日本旅行時，搶購超市裡的衛生棉，部分日本商店為因應陸人搶購現象，已經對衛生棉開始限購。（圖／取自小紅書）

在百度上搜尋「衛生巾」（衛生棉），第一個跳出來的搜尋建議是「哪個牌子最好最安全」，近期關於衛生棉是否符合標示長度和符合安全標準的討論席捲大陸網路，多家衛生棉品牌都被點名有問題，「衛生巾塌房」的話題仍在發酵中。

事件最初是一位網友測量自己買的衛生棉，發現實際長度和包裝上標示的相差不少。澎湃新聞記者在實際測量24款市售衛生棉後發現，只有兩款衛生棉的尺寸與包裝上標明的尺寸是一樣的，一款超出0.8公分，其他全部都短了0.1到2公分。

隨後網友紛紛檢測自己使用的衛生棉，有網友在小紅書上整理多款衛生棉品牌出現的問題。許多家品牌是長度不夠、黏膠品質不好，除此之外，有的衛生棉上被發現有異物、有小黑點、有蟲卵、使用醫療廢棄棉，有的衛生棉材料含有致癌成分，有的超市賣的衛生棉則是早已過期超過10年，經竄改使用期限後重新上架到超市。

除了品質有問題之外，有的品牌則是在廣告宣傳上出現厭女的言論，像是「喜得男票」、「比男友還會吸」，或是說經血噁心、在廣告中讓男性將衛生棉拿來當作鞋墊或抹布。提供給女性消費者的產品，卻出現不尊重的女性的言論和表述，也讓大陸網友對於本土衛生棉品牌產出更負面的印象。

最初事件的討論沒有那麼大，但是隨著品牌方出面回應，反而提油救火讓相關討論更加甚囂塵上。其中，一家名叫「ABC」的衛生棉品牌客服在回應顧客的疑問時回應「不用你操心，你想買就買，不買別來」，直接被罵到上微博熱搜，也逼得品牌創辦人被迫出面道歉，承諾改善產品品質。

事件發酵至今，已經引發小範圍恐慌，很多女性網友在網路上發問，到底該買哪個品牌的衛生棉，醫療用衛生棉或是男士用衛生棉的搜尋量飆升，甚至有人放棄買任何市面上的衛生棉，開始自製衛生棉。

在社群平台X上流傳一支影片，來自大陸的女性遊客在日本旅行時，搶購超市裡的衛生棉，人群湧到貨架前互相推搶。大陸網友分享，部分日本商店為因應陸人搶購現象，已經對衛生棉開始限購，但仍有部分商店超限斷貨的狀況。

大陸女性遊客在日本旅行時，搶購超市裡的衛生棉。（圖／取自小紅書）
大陸女性遊客在日本旅行時，搶購超市裡的衛生棉。（圖／取自小紅書）

衛生棉

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