陸生團訪故宮 過百粉絲等馬龍喊：不要退休
馬英九基金會邀請陸生參訪團來台，30日上午抵達故宮，奧運6金桌球員馬龍持續展現高人氣，適逢周末假日，現場估有過百名粉絲守候在故宮門口、樓梯處等待，不少家長特地帶著小孩來要簽名，許多粉絲表示最想和馬龍說「不要退休」，也有粉絲喊話馬龍，下次帶小胖、莎莎、大頭（樊振東、孫穎莎、王楚欽）一起來。
馬英九基金會邀請包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所大陸的大學師生訪台，知名撞球運動員馬龍以北京體育大學學生身分參加，還有清華大學的2020東京奧運射擊金牌楊倩。
今天是訪團第四天行程，上午參訪台北故宮，下午前往101，訪團在抵達故宮聽取簡報後，由馬英九基金會執行長蕭旭岑全程陪同馬龍、楊倩等人參觀毛公鼎、北宋白瓷嬰兒枕等展品，部分陸生自行參觀，有陸生對翠玉白菜和相關文創品翠白白展現高度興趣。
陸生參訪團一行約上午九點到達，但八點開始就有粉絲在門口等待，到故宮開門後於樓梯兩側排成人龍，估計有過百人。抵達後，楊倩、馬龍等人微笑揮手進入故宮。
一名喜歡馬龍六年的吳姓同學表示，她最想和馬龍說，「不要退休」，表示自己喜歡馬龍很久了，相當敬佩他的人品和體育精神。也有粉絲自製卡片，希望能親手送給馬龍。
另一名粉絲拿著「歡迎超級大滿貫馬龍來台灣」的字牌，表示最喜歡馬龍說，只要心懷熱愛，永遠是當打之年，她還想和馬龍說，敲碗下次能不能帶小胖、莎莎、大頭（樊振東、孫穎莎、王楚欽）等大陸桌球明星一起來。
一名來自桃園的父親表示，女兒從小學習桌球，很喜歡馬龍，這次放假帶女兒一起來，希望能夠拿到簽名，也認為在當前兩岸關係比較「特殊」下，交流對於互相破冰很有意義，希望大家都能自由來往。
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