上海學校食堂曝食材過期、調料發霉、飯菜有蝸牛 76名學生腸胃不適

近日，上海世外教育附屬臨港外國語學校的食堂引發了家長和網友的廣泛關注，不但出現食材過期、調料發霉等情況，甚至有人從菜中吃出蝸牛。多名學生在食堂用餐後出現腸胃不適的情況，據報僅在11月，就有76名學生出現相關症狀。周四（28日），奉賢區教育局表示，已介入調查此事，並與市場監管局協同進行檢查。市場監管部門已對食堂的食品樣本進行取樣送檢，並暫停了相關供餐企業的服務。

據家長們反映，涉事食堂的飯菜中，出現蟲子甚至蝸牛，還有過期的豆腐皮及發霉的調味料。網友們在社交媒體上表達不滿，質疑餐費每月高達1400元人民幣，卻無法保證基本的食品安全。

一位家長表示，幾個月前他的孩子也曾出現嘔吐和腹瀉的情況，起初以為是偶發事件，直到最近的突擊檢查才揭露了食堂的多重問題。

另有家長在11月22日的學校運動會上親眼目睹食物中發現蝸牛和蟲子，並在後續檢查中發現生蟲的芝麻和生鏽的廚具。

家長們後來粗略統計，僅11月就有76名學生出現腸胃不適的症狀。

而在周三（27日），在校方組織下，家長查看食堂閉路電視發現，11月23日、24日，工作人員疑似用小推車轉移過期不合規食品。

有家長報警並向市場監管局反映情況，隨後監管部門到場並貼封條進行封閉調查。目前，學校已決定更換供餐商，暫時由上海世外教育集團的其他供應商接手。

該校張副校長表示，食堂食品安全出現問題為校方領導監管失責，具體情況正配合相關部門調查。而新的配餐公司會由家長與校方共同評判、選擇。張副校長還表示學校會更換校領導，「失職了就該承擔後果」。

奉賢區教育局的工作人員表示，事件的調查正在進行中，腸胃不適的情況是近期逐漸累積的結果。檢測結果尚未出來，但學校已經停止了原供餐企業的服務。

公開資料顯示，上海世外教育附屬臨港外國語學校成立於2018年，是一所全寄宿的民辦學校，設有小學部和初中部，位於臨港新片區核心位置。

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文章授權轉載自《香港01》