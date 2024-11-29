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陸公民記者張展才因披露武漢疫情出獄 營救民主活動人士再被捕

中央社／ 台北29日電
大陸公民記者張展。圖／法新社
大陸公民記者張展。圖／法新社

大陸公民記者張展今年5月出獄後，因營救被捕的甘肅青年民主活動人士張盼成，8月在咸陽老家被上海警方帶回。維權網報導，經浦東新區檢察院批准，上海市公安局浦東分局18日依涉嫌尋釁滋事罪對張展執行逮捕。

維權網26日報導，張展曾被判刑4年，今年5月刑滿出獄。8月張展從上海隻身赴甘肅，營救被捕的甘肅青年民主活動人士張盼成，並說服張盼成母親簽署委託書。

張展其後回到老家陜西咸陽，8月25日在當地被上海警方帶回上海，後來被依涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

據報導，經浦東新區檢察院批准，上海市公安局浦東分局於18日以涉嫌尋釁滋事罪對張展執行逮捕。目前張展被羈押在浦東新區看守所。

1983年出生的張展，是陜西省咸陽市人，上海市浦東新區居民，曾任職於上海市某證券公司高管，原為執業律師、公民記者。2020年2月，張展從上海前往湖北武漢披露當地COVID-19疫情，同年5月被大陸當局逮捕，同年12月被法院依尋釁滋事罪判刑4年，今年5月13日獲釋。

COVID-19 上海 公安 公民記者 武漢 疫情

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