中共黨媒高層董郁玉涉間謀罪 被判囚7年

路透社報導，中共黨媒光明日報評論部副主任董郁玉被控間謀罪一案，據董的家人表示，今天北京法院對他判囚7年。

路透社表示，今天北京市第二中級人民法院外有大批警方駐守，最少有7輛警車停靠在法院附近。路透社的記者被要求離開。一名美國外交官也表示，他們被禁止到法庭內聽審。

路透社此前報導，據美國國家新聞俱樂部（U.S.National Press Club）的聲明，62歲的董郁玉於2022年2月與一名日本外交官午膳期間被警方拘留。自從他於去年7月接受過一次閉門審訊後，便一直被拘留在北京的監獄。

去年紐約時報採訪董郁玉的家人，當時紐時的報導指出，董郁玉是光明日報評論部副主任兼專欄作家，數十年來，勤於筆耕的董郁玉一直與外交官和記者等外國人士保持頻繁往來，部分原因是為了寫作需要。但據董郁玉的家人，中國現正將這些來往關係視為證據，並認為他可能是日本或美國的間諜。