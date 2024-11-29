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深圳一簽多行赴港、珠海一周一行赴澳 陸便利深珠居民赴港、澳

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
深圳居民可以一簽多行赴香港。圖為靠近深圳的香港上水，常有內地人前往採買民生用品等物資。聯合報系資料照
深圳居民可以一簽多行赴香港。圖為靠近深圳的香港上水，常有內地人前往採買民生用品等物資。聯合報系資料照

央視新聞報導，經大陸國務院核准，大陸出入境管理局決定在廣東省深圳市實施赴香港旅遊「一簽多行」政策，在廣東省珠海市實施赴澳門旅遊「一週一行」政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。

此一政策有利於與香港、澳門相鄰的兩個大陸城市，其中包括深圳這樣的一級城市的居民可以更為自由地往來於兩地。並使港澳與內地產生更深的雙城生活圈融合。

決定稱，自2024年12月1日起，深圳市戶籍居民及居住證持有人可申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。

另自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可申請辦理赴澳門旅遊「一週一行」簽注，在1年內的每個自然週可前往澳門一次且僅限一次，每次在澳門逗留不超過7天；

決定稱，橫琴粵澳深度合作區戶籍居民及居住證持有人可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過7天。

深圳市、珠海市和橫琴粵澳深度合作區符合條件居民或居住證持有人（國家工作人員和現役軍人除外）可以向當地公安機關出入境管理機構人工窗口，或設在窗口的智能簽注設備提交申請。自2024年12月1日起，深圳市公安機關出入境管理機構不再受理赴香港「一週一行」簽注申請，已簽發的「一週一行」簽注仍在有效期限內的可繼續使用。

深圳 澳門 香港

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