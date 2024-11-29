快訊

歧視外師／升等審查不公又解聘 國立大學被控黑心房東

「1.7萬折扣被駭客攻擊」喜傑獅再推補償3方案！抽機票、送折扣被抓包：又在騙

疑為撿東西出意外！新北27歲女從4樓掉落2樓 緊急送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官媒光明日報原評論部副主任董鬱玉涉間諜罪 北京法院今作出判決

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
《光明日報》評論部原副主任董鬱玉。取自抖音百科
《光明日報》評論部原副主任董鬱玉。取自抖音百科

大陸官方媒體《光明日報》評論部副主任董鬱玉涉嫌從事間諜活動被拘留兩年多後，據路透社，北京法院預計星期五（11月29日）對此案作出判決。

據報導，董鬱玉在2022年2月與一名日本外交官共進午餐時被北京警方拘留。美國國家新聞俱樂部(National Press Club)稱，董鬱玉從那時起就被拘押至今。該俱樂部在今年9月說，自從北京法院2023年7月對董鬱玉的案件進行閉門庭審以來，董鬱玉一直被關押在北京的一所監獄中，等待判決。俱樂部預計，北京法院星期五就會對董鬱玉的案件作出判決。

董鬱玉是在2022年2月與一名日本外交官在北京市中心一家餐廳會面時被拘留。路透社報導稱，董鬱玉定期與各國大使館外交官和記者進行面對面交流。他被捕時，他會見的日本外交官也被拘留數小時，引發日本外務省的強烈抗議。大陸外交部發言人當時表示，該外交官在中國從事「與其身分不符」的活動。該外交官後來被釋放。

現年62歲的董鬱玉是遼寧撫順人，1987年獲得北京大學法律系碩士學位後加入《光明日報》。2006年至2007年，董鬱玉擔任美國哈佛大學著名的「尼曼」訪問學者，他也在2010年和2014年分別擔任日本慶應義塾大學和北海道大學的訪問學者。他曾為以倡導改革稱著的歷史雜誌《炎黃春秋》和《紐約時報》中文網站撰寫評論。

路透報導稱，董曾在中國媒體和自由派學術期刊上撰寫有關法律改革和社會問題等主題的觀點文章，並與人合編了一本促進中國法治的書。他的文章主張適度改革，同時避免直接批評中國國家主席習近平。

董鬱玉的家人最初對他被拘留的消息保密，希望能夠減少或撤銷指控，但在 2023年3 月接到通知，他的案件將送交審判。他的家人去年4月透露，調查人員對董鬱玉與日本外交官的來往，以及他參與的外國大學獎學金計劃進行了調查。董鬱玉已被檢方以間諜罪起訴。

北京大學 日本 法律系

延伸閱讀

陸數位經濟活力 滬、渝、京居前3

英國國會通過動議 反對北京扭曲聯大2758號決議

日本雲南市規畫高校畢旅明年來台 市政府專員先彰化探路

台味圖騰創作、樹枝雷雕 高市壽山國中迎日本師生

相關新聞

UNIQLO不放棄中國市場，為何又說「不用新疆棉」？

日本平價服飾品牌Uniqlo創辦人兼執行長柳井正，在《BBC》11月28日的訪問報導中指出其公司「不會使用新疆棉」。

陸官媒光明日報原評論部副主任董鬱玉涉間諜罪 北京法院今作出判決

大陸官方媒體《光明日報》評論部副主任董鬱玉涉嫌從事間諜活動被拘留兩年多後，據路透社，北京法院預計星期五（11月29日）對...

深圳一簽多行赴港、珠海一周一行赴澳 陸便利深珠居民赴港、澳

央視新聞報導，經大陸國務院核准，大陸出入境管理局決定在廣東省深圳市實施赴香港旅遊「一簽多行」政策，在廣東省珠海市實施赴澳...

每小時起落75架次 香港機場3跑道系統啟用

香港機場第三跑道系統昨天（廿八日）正式啟用，三跑道工程歷時十三年始成，規模相當於在現有機場旁再建一座新機場，啟用後香港機...

福田台灣生活節 大同電鍋受矚

日前，第八屆台灣創藝生活節在深圳福田盛大開幕，吸引了眾多市民的目光。活動共有150個台灣特色攤位展出，聚焦於美食聚落、特...

上海迪士尼年輕人不願走路！裝殘障租電動輪椅遭罵爆 官方回應了

綜合陸媒報導，有網友在社交媒體上稱，上海迪士尼電動輪椅「泛濫成災 」 ， 非常影響遊玩體驗。官方回應稱，近期或對相關規定進行調整。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。