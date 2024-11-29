陸官媒光明日報原評論部副主任董鬱玉涉間諜罪 北京法院今作出判決

大陸官方媒體《光明日報》評論部副主任董鬱玉涉嫌從事間諜活動被拘留兩年多後，據路透社，北京法院預計星期五（11月29日）對此案作出判決。

據報導，董鬱玉在2022年2月與一名日本外交官共進午餐時被北京警方拘留。美國國家新聞俱樂部(National Press Club)稱，董鬱玉從那時起就被拘押至今。該俱樂部在今年9月說，自從北京法院2023年7月對董鬱玉的案件進行閉門庭審以來，董鬱玉一直被關押在北京的一所監獄中，等待判決。俱樂部預計，北京法院星期五就會對董鬱玉的案件作出判決。

董鬱玉是在2022年2月與一名日本外交官在北京市中心一家餐廳會面時被拘留。路透社報導稱，董鬱玉定期與各國大使館外交官和記者進行面對面交流。他被捕時，他會見的日本外交官也被拘留數小時，引發日本外務省的強烈抗議。大陸外交部發言人當時表示，該外交官在中國從事「與其身分不符」的活動。該外交官後來被釋放。

現年62歲的董鬱玉是遼寧撫順人，1987年獲得北京大學法律系碩士學位後加入《光明日報》。2006年至2007年，董鬱玉擔任美國哈佛大學著名的「尼曼」訪問學者，他也在2010年和2014年分別擔任日本慶應義塾大學和北海道大學的訪問學者。他曾為以倡導改革稱著的歷史雜誌《炎黃春秋》和《紐約時報》中文網站撰寫評論。

路透報導稱，董曾在中國媒體和自由派學術期刊上撰寫有關法律改革和社會問題等主題的觀點文章，並與人合編了一本促進中國法治的書。他的文章主張適度改革，同時避免直接批評中國國家主席習近平。

董鬱玉的家人最初對他被拘留的消息保密，希望能夠減少或撤銷指控，但在 2023年3 月接到通知，他的案件將送交審判。他的家人去年4月透露，調查人員對董鬱玉與日本外交官的來往，以及他參與的外國大學獎學金計劃進行了調查。董鬱玉已被檢方以間諜罪起訴。