福田台灣生活節 大同電鍋受矚

聯合報／ 梁珮岑／綜合報導
大同公司處長卓建羽於深圳福田「創藝生活節」展示大同電鍋。傅繼嫻／攝影
大同公司處長卓建羽於深圳福田「創藝生活節」展示大同電鍋。傅繼嫻／攝影

日前，第八屆台灣創藝生活節在深圳福田盛大開幕，吸引了眾多市民的目光。活動共有150個台灣特色攤位展出，聚焦於美食聚落、特產市集、文創空間等多個方面，其中台灣百年品牌「大同」參展尤為引人注目。

大同公司處長卓建羽表示，這次深圳生活節的主題正好是「創藝生活」，而這幾年來，大同在創意跟藝術部分不斷創新，包含在文創藝術的部分跟很多IP結合；儘管目前大同在大陸市場實體布局方面較少著力，但此次活動為其提供了展示契機、正計畫擴展深圳市場。

據悉，大同首次參加台灣創藝生活節，而大同電鍋作為每個台灣家庭廚房的必備之物，卓建羽於活動現場不僅展示了經典的大同電鍋，還帶來了其他小家電料理示範教學，宛如一場大同電鍋「華南地區粉絲見面會」。

電鍋這一常見的廚房電器極具生活化氣息，它更是兩岸餐飲文化傳承的重要載體。早在1960年，大同電鍋即在台灣上市，見證台灣餐飲創新歷程，並深入台灣民眾日常生活，甚至被視為「傳家寶」，常常一代傳一代，使用3、40年亦不足為奇。

「我們近來在大陸市場一直在尋找品牌的生命力，包含到對市場能達到的影響。」卓建羽也提到，傳統經典版電鍋已積累一定流量，大同欲借此基礎，利用更多元素激發消費者喜好、提升用戶黏著度。

為此，大同積極貼近大陸消費者，以直播式客服為切入口，每年於直播間烹飪分享演示逾百道大同電鍋佳餚，累積流覽人數已破百萬。透過這些扎實的舉措，大同期望在做好內功、躬身入局的基礎上，借線上傳播突破空間界限，提升消費者體驗，進而擴展品牌的影響力。

如今，大同電鍋注入兩岸話題之中，其獨特的文化底蘊與實用價值，使其在兩岸交流互動中扮演了促進角色。除此之外，大同綜合訊電股份有限公司董事長陳澤義表示，只要跟家電有關的商品大同都將陸續推出，導入智慧聯網和AI技術也是發展趨勢。

大同電鍋 消費者 深圳

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