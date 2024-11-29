每小時起落75架次 香港機場3跑道系統啟用

香港機場第三跑道系統昨天（廿八日）正式啟用，三跑道工程歷時十三年始成，規模相當於在現有機場旁再建一座新機場，啟用後香港機場三條跑道可同時起降，每小時可處理七十五架航機。

香港機場管理局昨天舉行三跑道系統啟用儀式，香港機管局主席林天福致辭時說，機場北跑道、南跑道和中跑道今天起同步運作，將會大幅提升機場運力，預期十年後三條跑道可每年處理一億二千萬人次旅客及千萬噸貨物，香港會拓展航空網絡，成為全球最大及最重要的航空樞紐之一。

香港機管局即日重新編配三條跑道用途，已啟用兩年的第三條跑道即北跑道，主要供客機降落，完成改建的中跑道會用作航機起飛，南跑道則主力供貨機起降。香港機管局期望把機場城市發展成地區新地標，並擴大機場與大灣區的海陸聯繫，未來會繼續吸引新航線到香港。

香港特首李家超在啟用儀式稱，相信未來機場貨運和客運都會再創高峰，而客運增長，有助刺激香港旅遊、餐飲、零售和酒店等行業。

香港在二○一六年八月啟動三跑道系統建造工程，工程被稱為香港近年最大型基建之一，打破多項香港以至世界紀錄，相當於在現有機場旁興建一座新機場，項目包括填海拓地約六百五十公頃，面積約相當於三十四個維多利亞公園，還興建一條全長三千八百公尺的北跑道及相關滑行道系統，以及新的客運廊及停機坪。