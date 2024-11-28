無差別攻擊頻傳防極端犯罪 陸基層全面排查「三失一偏」人員

中國近期接連發生無差別攻擊事件造成重大死傷，社會人心惶惶。為預防極端犯罪，大陸多地近日在基層全面排查「三失一偏」人員，要求做好跟蹤穩控、化解矛盾、心理幫扶等措施，確保不發生極端事件。

「三失一偏」是指「生活失意、心態失衡、行為失常、性格偏執」。

中國11月接連發生珠海開車衝撞、無錫工藝職技學院持刀殺人等無差別攻擊事件後，基層不但要緊盯治安顧慮人口，還要全面排查「三失一偏」人員嚴加看管。

據陸媒澎湃新聞，上海市寶山區社矯局昨天召開社區矯正與安置幫教安全隱患排查工作推進會。會議提出，以「從事到人」為線索，依託科技賦能，通過訊息化核查、大數據共用等資訊來源，以「帶著線索去排查」的形式，準確篩出存在「三失一偏」、「四類矛盾問題」和「六類矛盾因素」等不穩定因素、有風險隱患苗頭的個體。

在此之前，上海虹口區社矯局21日表示，近日組織展開安全隱患專項排查活動，針對社區矯正重點（重要）對象和存在「三失一偏」等風險隱患的社區矯正對象，聯合屬地派出所共同展開上門走訪。透過面對面訪談，詳細瞭解對象家庭現狀、經濟狀況、就業情況、心理狀態、思想動態等，結合典型案例展開專項教育，督促其遵紀守法，築牢思想「防火牆」。

據發布，虹口區社矯局還要求每月填寫「社區矯正對象不穩定因素排查表」，根據風險隱患類型不同形成「一人一案」、「一事一策」，制定針對性教育幫扶措施，有效減少和消除不穩定因素。

寧夏隆德縣城關鎮21日通報，近期，全國範圍內發生了兩起惡性傷人極端事件，對人民群眾的生命安全和社會的和諧穩定造成了不良影響。為全力維護社會穩定，保障人民群眾的生命財產安全，城關鎮18日組織召開「化解矛盾風險 維護社會穩定」專項治理工作安排部署會。

會議要求全面排查「三失一偏」人員，特別是對存在報復社會、危害公共安全風險的重點同時也要做好關心關懷工作，確保不發生極端事件。各村（社區）要按照「一事一方案」、「一人一專班」要求，全力配合，做好「跟蹤穩控」，掌握動向，嚴防重大案事件發生。

據發布，黑龍江大慶市大同區新華街道20日展開安全隱患排查專項行動，重點針對「三失一偏」重點人群、「三類重點人群」、矛盾糾紛等重點領域風險隱患，第一時間聯合社區民警，深入社區入戶走訪踏查，依託「全面排查＋重點幫扶」工作模式，全面排查轄區內重點人群及重點領域安全穩定風險隱患，針對現有不穩定人員逐一進行心理疏導幫扶。

新華街道22日稱，截至目前，累計走訪居民585戶1460餘人，排查掌握現存矛盾隱患11條，現已全部制定針對性化解措施，為12名精神障礙患者提供心理疏導，解決群眾急難愁盼問題15件次。