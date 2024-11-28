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上海迪士尼年輕人不願走路！裝殘障租電動輪椅遭罵爆 官方回應了

香港01／ 撰文：許祺安
上海迪士尼。（中新社）
上海迪士尼。（中新社）

綜合陸媒報導，有網友在社交媒體上稱，上海迪士尼電動輪椅「泛濫成災」，非常影響遊玩體驗。官方回應稱，近期或對相關規定進行調整。

綜合陸媒報導，小紅書上有網友表示，上海迪士尼樂園有不少健全的年輕人使用「電動輪椅」作為代步工具，事件引發爭議。

有網友表示，輪椅泛濫影響了其他遊客正常遊玩：「希望多投訴，太影響入園體驗。」、「昨天哥們坐輪椅給我撞了，還先咬我一口你走的是直線嗎。」、「最近園區內輪椅數量暴漲，一個個把輪椅開的像碰碰車一樣。」、「讓我們這些真正需要輪椅的人情何以堪。」

也有人表示可以理解：「現在很多景區非常大，遊客靠走太累了！」、「這就跟公園租電動四輪車一樣，你不想走路也可以租。」、「不違法的前提下這顯然沒有什麼不當之處，不想走路而已。」

迪士尼回應

11月26日，上海迪士尼度假區客服人員表示，租賃輪椅需要攜帶身體不適的相關證明，若沒有證明則不一定能租到，需要在現場與工作人員協商。

雖然迪士尼官方提供租賃輪椅服務，但不少遊客的輪椅實際上是從園外商家處租賃，在平臺搜索「迪士尼輪椅」可見，有商家以150-200人民幣（約674-900元新台幣）的價錢租賃電動輪椅。

一些商家介紹：「電動輪椅可續航一整天，讓人少走2萬到3萬步。玩熱門專案時，可坐著排隊」，有商家表示，他們還可以提供所謂的「檢查單」以應對迪士尼樂園的入園檢查。

上海迪士尼園方工作人員回應事件稱，目前輪椅還能進園區，近期或對相關規定進行調整。

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文章授權轉載自《香港01》

上海迪士尼 小紅書 輪椅

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