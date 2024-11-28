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5公里車程變12公里？女赴香港機場批計程車司機繞路 網友有質疑

香港01／ 撰文：田中貴
計程車示意圖。圖／Ingimage
計程車示意圖。圖／Ingimage

有圖未必有真相！1名女子在小紅書表示，日前搭計程車前往香港國際機場，明明5公里車程，懷疑計程車司機繞路，車程變成12公里，當她質疑司機時，對方聲稱可能是她第一次來港，在大陸乘計程車和香港情況不同，但她質疑大家都是看地圖導航，不明白有何不同，因而拍攝計程車司機證，在網上進行公審。

女事主事後疑將貼文刪除，但遭人截圖轉載至其他社交平臺，許多網友留言指「看圖作文」、「5公里？從東湧去機場可以5公里」、「如果東湧出發，好心搭巴士啦」。

引述司機稱與大陸搭計程車的情況不同

樓主在小紅書上載計程車司機證，配上文字描述，表示當時是在香港最後一天，所以搭計程車前往機場，樓主沒有說明從何處出發，但強調車程只有5公里，但她懷疑司機繞路，車程竟然變成12公里，所以當場質問。

她形容司機當時反應是「略嫌尷尬還不想承認」，更稱樓主可能第一次來到香港，在大陸和香港叫計程車情況不同，但樓主質疑大家都是看地圖導航駕車，會有什麼不同。

疑從東湧出發往機場

女事主事後疑將貼文刪除，卻遭人截圖轉載至facebook群組，雖然網友轉載部份內容，但仍有大量網友留言指「單方面說，找鬼信」，亦有別人質疑「哪裡去機場有5公里這麼少？」。其他人估計女事主由東湧出發，「其實在東湧乘巴士去機場，比較保險點」、「 12公里？唯一解釋就是上回人工島再去機場」。

根據香港計程車收費計算網站，若搭計程車行駛5公里，車費約60.5元（約253元新台幣），如果行車12公里，費用則升至123.5元（約517元新台幣），兩者車資相差約一倍。

延伸閱讀：

BMW疑切線撞到計程車！司機下車竟這麼說 網友：為什麼這樣的人都有車牌

開門的計程車路上行駛！ 影片瘋傳見證很危險 網友質疑涉危駕籲舉報

文章授權轉載自《香港01》

小紅書 機場 計程車司機

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