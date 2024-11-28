實習生惡意攻擊且無悔意 字節跳動求償3600萬

字節跳動日前傳出前實習生篡改代碼，攻擊公司內部模型訓練，而後遭字節跳動起訴。陸媒報導，北京市海淀區人民法院正式受理該案，字節跳動請求法院判令該實習生賠償公司侵權損失人民幣800萬元（約合新台幣3,600萬元）及合理支出人民幣2萬元，並公開賠禮道歉。

字節跳動內部人士介紹，由於田姓實習生為在讀博士生，公司將其辭退後首先交由校方處理。但在事件處理期間，田姓實習生多次對外否認，稱攻擊模型訓練任務的不是自己，而是別的實習生，甚至報警稱遭到造謠。

該人士表示，考慮到田姓實習生完全沒有意識到錯誤，且涉事行為已觸犯公司安全紅線，公司最終決定向法院起訴，以表明公司嚴肅態度、杜絕類似事件再次發生。

字節跳動5日曾發布面向內部全員的《企業紀律與職業道德委員會通報》，對該事件進行過披露。通報稱，2024年6月至7月，集團商業產品與技術部門前實習員工田某某，因對團隊資源分配不滿，通過編寫、篡改代碼等形式惡意攻擊團隊研究項目的模型訓練任務，造成資源損耗。公司已與其解除實習協議。

IT之家報導，該田姓實習生在公司共享模型中寫入破壞代碼，導致模型的訓練效果忽高忽低，無法產生預期訓練效果，而且AML團隊無法核查原因。傳聞曝光之後，該實習生還在某微信群稱，自己發完論文後就從字節跳動離職。

科創板日報報導，2024年10月，網傳字節跳動大模型訓練任務被實習生攻擊，並有資訊稱損失上千萬美元。字節跳動後來通過官方帳號澄清稱，確實有實習生發生嚴重違紀，涉事實習生已於2024年8月被公司辭退，並將其行為同步給所在學校和行業聯盟，但相關報導也存在部分誇大及不實訊息。

根據字節跳動發布的澄清公告，涉事行為惡意干擾的是字節跳動商業化技術團隊某研究項目的模型訓練任務，並不影響公司的正式項目及線上業務，也不涉及字節跳動大模型等其他業務。