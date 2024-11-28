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廣東一殯儀館遭踢爆 竟拿燉鍋當骨灰甕

聯合報／ 大陸中心／即時報導
廣東肇慶一男子發現當地殯儀館使用的骨灰甕，竟然是炖鍋。（圖／取自《極目新聞》）
廣東肇慶一男子發現當地殯儀館使用的骨灰甕，竟然是炖鍋。（圖／取自《極目新聞》）

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，廣東一名陳姓男子投訴，他在肇慶德慶縣殯儀館辦理喪事時，拿到的骨灰甕竟是「燉湯盅」。實際上大陸購物平台搜索，同款式燉鍋折價後一個僅需人民幣7.9元（約合新台幣36元）。

對此，德慶縣民政局相關工作人員告訴《極目新聞》，館內的骨灰甕均通過殯葬用品正規渠道統一採購，免費提供給市民使用。接到反映後，館內剩餘的同款式「骨灰甕」已全部廢棄不用，之後將繼續整改。

陳姓男子表示，他是廣東肇慶德慶縣人，今年6月，他的妻子在醫院建議下做了引產。醫院告知，大陸官方規定到了一定月齡的引產胎兒都要送到殯儀館處理。陳姓男子和妻子商量後，強忍悲痛，將胎兒送到德慶縣殯儀館辦喪事。

在胎兒火化的同時，陳姓男子來到殯儀館內的殯葬用品陳設展示處挑骨灰甕。

「考慮到和普通逝者不一樣，孩子很小，我說要一個小的骨灰甕，工作人員就到庫房裡拿了一個小的出來。當時沒有心情去挑選，就直接拿走，之後裝殮了。這個骨灰甕單獨是不收費的，但在殯儀館辦喪事流程整個下來收費（人民幣）2,000餘元。」陳姓男子說。

回到家後，因心情難以平復，陳姓男子和家人遲遲沒有給這個還未出生的孩子辦葬禮，骨灰甕就一直存放在家。之後陳姓男子到醫院辦事，意外發現醫院內給病人燉營養品的燉盅，竟和放在家裡的骨灰甕很像。

他十分震驚，拍了照片回家對比，結果不僅發現兩者確實外觀相同，家裡的骨灰甕上還貼著「家X福燉盅」標籤，這讓他心裡十分不能接受。

陳姓男子表示，他反映這個情況不是為了賠償，而是想討個說法，他的遭遇是否為個例？如果不是，希望殯儀館作出改進。

對此，德慶縣殯儀館稱，家屬來辦理喪事時，可以自帶骨灰甕；像陳姓男子這樣沒有自帶骨灰甕的家屬，殯儀館方面會免費提供骨灰甕，方便他們裝殮骨灰。

德慶縣民政局殯改所工作人員隨後則表示，館內的骨灰甕有好幾種款式可以挑。接到前述問題反映後，25日已到殯儀館實地調查，在庫房裡發現還有4、5個同款產品，已經讓殯儀館不要再使用。

肇慶德慶縣殯儀館用來當骨灰甕的炖鍋，購物平台最低售價只要人民幣7.9元起。（圖／截自天貓）
肇慶德慶縣殯儀館用來當骨灰甕的炖鍋，購物平台最低售價只要人民幣7.9元起。（圖／截自天貓）

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