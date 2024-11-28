為吸引女兒注意「從5樓扔磚頭」路人險被砸 網怒：是要滅口？

高空拋物是很危險的行為，即使是小東西也可能因為重力加速度導致傷害。中國大陸一名父親為了吸引樓下女兒的注意，竟從5樓丟磚頭，還差點砸到路人。

根據深圳廣電集團都市頻道《第一現場》報導，一名盧姓男子在5樓住家，多次呼喊樓下的女兒沒得到回應，一怒之下竟從高空扔出磚頭想吸引女兒注意，此時一名陳姓男子正好路過，差點被砸中，嚇得他立刻報警。

警方到場調查後，依高空拋物罪判處盧男拘役5個月，緩刑一年，罰鍰1000元人民幣（約新台幣4500元）。

盧男的危險行為引發網友撻伐，「這人能教子女嗎？查查在家有沒有暴力傾向」、「自我反省吧，這磚頭要是砸中人，可不是幾個月就能解決的」、「5樓丟磚頭下來，怎麼想的？還是為了提醒孩子，法律意識淡薄」、「不是，提醒女兒用磚砸呀…這是提醒還是滅口呀…」、「就因為沒得到女兒回應就扔磚頭，先不說會不會砸到路人，也不怕砸到自己女兒，這是親生父親能幹出來的？」。

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