河北滑雪場纜車故障 遊客受困零下18度大風中近1小時
中國北方近日寒流來襲，河北省張家口市崇禮區太舞滑雪場的高空纜車，26日下午突然故障，多名遊客在零下18度的大風中受困近1小時才脫困，在體感溫度更低下，不少遊客疑似出現失溫反應，有人更被送往醫院急診。
極目新聞報導，根據遊客反映，26日下午2時50分左右，太舞滑雪場的高空纜車正從山上往下運行時，突然發生故障，所有纜車頓時停在半空中。當時正刮著強風，吹得纜車劇烈搖晃。加上車內沒有暖氣，且上車時山上的溫度只有零下18度，困在車內將近1小時十分難受，和友人坐在車內快被凍壞了。
另有遊客反映，上纜車時，車站顯示的室外氣溫是零下18度，但受困時車廂外刮著強風，且有大霧，實際體感溫度已經降到零下快30度。歷經近1小時脫困後，不少遊客出現了失溫反應。
還有遊客直指，自己脫困後，出現全身發麻、頭暈且站不穩，到了景區醫務室不但沒有緩解，甚至有抽筋現象，最後被送往鄰近醫院掛急診吊點滴，才告緩解。
崇禮區文體局工作人員表示，事發當時纜車部分電力系統出現故障，且應急設備也無法啟動。經人員前往處理，故障在當天下午3時35分排除，歷經40分鐘，所有遊客則在下午4時03分疏散完畢，無人傷亡。
根據報導，工作人員宣稱，當天雖然氣溫較低，但「問題不大」，因為纜車遊客身上穿有滑雪衣和快乾衣等，在雪場滑雪2、3個小時沒有問題，能承受0度以下氣溫。加上纜車車廂較為封閉，有設置小通風孔，被困遊客「相對安全」。
工作人員說，遊客疏散後被滑雪場工作人員安頓到山上餐廳取暖，並登記資訊，每人贈送一張價值人民幣600元（約新台幣2700元）的全日滑雪票作為補償。
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