哈爾濱地鐵3號線 全線運營
根據中國交通建設集團有限公司消息，由該集團承建的中國大陸首條高緯度嚴寒環線地鐵——哈爾濱地鐵3號線二期工程，日前全線貫通運營。
中新社報導，哈爾濱地鐵3號線二期工程全長32.18公里，設31座車站32個區間，1個車輛基地，途徑哈爾濱道里、道外、南崗、香坊4個中心城區。
此次西北環道里段8站9區間開通運營後，哈爾濱地鐵3號線實現閉環運營，哈爾濱市軌道交通「十字+環線」格局正式形成。
在項目建設中，面對哈爾濱冬季漫長、地下水位線高、部分施工場地狹窄等複雜施工環境，建設團隊首創大陸全國富水砂層C型聯絡通道冷凍暗挖工藝，成功解決富水砂層超小淨距叠落隧道施工的國際性難題。
在盾構下穿中華巴洛克百年老舊建築群施工中，建設團隊運用「克泥效」工法、MJS超高壓旋噴樁等技術，有效防止建築物和路面沉降，刷新了盾構機成功穿越大陸全國最大保護建築群紀錄。
3號線閉環通車後，哈爾濱地鐵「十字+環線」網路化運營正式形成，將連接100多個小區、170條公交線路，惠及近百萬居民。
作為哈爾濱市重要交通動脈，3號線的閉環開通運營，將為2025年第九屆亞冬會提供有力交通保障。屆時，運動員和遊客可乘坐地鐵抵達競賽場館、接待酒店和主要景區。
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