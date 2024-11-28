首場寒潮來襲 陸力保供暖季能源

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

受今冬首場寒潮影響，11月26日至28日早晨，大陸大部地區氣溫將創今年下半年來新低。天氣漸寒，各地過冬能源供應是否有保障受到關注。

中新社報導，大陸北方地區入冬供暖以來，能源需求大幅增加。大陸國家能源局發展規劃司副司長董萬成介紹，今年度冬期間預計大陸最高用電負荷與夏季相當，較去年度冬負荷明顯增長。

確保燃煤機組有充足「口糧」，是供熱公司的心頭大事。迎峰度冬以來，吉林電力股份有限公司四平第一熱電公司燃煤發電量屢創新高，耗煤量、機組負荷率也都隨之攀升。隨著供暖季到來，四平一熱公司積極爭取自有煤礦長期協議煤炭量，長協煤採購完成100%。截至11月25日，該公司儲煤16萬噸，可供四台機組同時運轉24天。 　　

據大陸國家電投經營管理部有關負責人介紹，截至11月25日，國家電投系統電廠存煤1898.6萬噸，同比增加131.4萬噸，平均發電可用天數42.5天。中國電力企業聯合會近期發布報告指出，當前大陸全國電煤庫存整體處於較好水平，為今年迎峰度冬提供了較好保供基礎。

做好煤炭儲備的同時，煤炭穩產增供同樣重要。大陸國家統計局數據顯示，2024年10月份，大陸規上工業原煤產量4.1億噸，同比增長4.6%；1至10月，規上工業原煤產量38.9億噸，同比增長1.2%。 　　

深夜，地處內蒙古鄂爾多斯的國家能源集團神東煤炭補連塔煤礦百米井下燈火通明，巨大的採煤機在轟鳴聲中緩緩移動，煤炭從煤壁上整齊剝離，被源源不斷地輸送至地面。 　　

對今冬能源保供形勢，發改委發言人李超日前表示，供暖季期間保障民眾溫暖過冬、企業有序生產是十分重要的工作。綜合研判各方面情況，預計今冬明春供暖季大陸能源供需總體平衡，資源供應能够得到有效保障。

內蒙古 庫存

延伸閱讀

海底電纜切斷疑雲 瑞典總理籲大陸商船返回協助調查

大陸將在賴總統出訪之際軍演？國安人士：意在對美立威

懷九胞胎大陸江西女子進行第二次減胎手術 最終留下兩胎

大陸再拋恢復陸客來台2條件 陸委會質疑：附加條件不斷

相關新聞

千人目睹！河南雜技演員繩斷墮地 妻子去年表演去世

河南商丘雜技演員張凱，25日晚間進行高空雜技表演時，繩索突然斷裂，張凱從數公尺高的空中摔落到地面。這一幕被他自己正在直播...

首場寒潮來襲 陸力保供暖季能源

受今冬首場寒潮影響，11月26日至28日早晨，大陸大部地區氣溫將創今年下半年來新低。天氣漸寒，各地過冬能源供應是否有保障...

哈爾濱地鐵3號線 全線運營

根據中國交通建設集團有限公司消息，由該集團承建的中國大陸首條高緯度嚴寒環線地鐵——哈爾濱地鐵3號線二期工程，日前全線貫通...

南中高速公路完成

大陸和港澳積極推動粵港澳大灣區發展。中交路建承建的廣州南沙至中山高速路已建設完成。與深中通道無縫對接的南中高速橫跨廣州、...

水很深？國企中鐵建49歲副總墜亡 4年前老董也是墜亡

連續19年躋身世界500強的中國鐵建投資集團有限公司，集團第3號人物，黨委常委、副總經理馬建軍近日傳出墜樓身亡的消息，年...

山東女大生中毒求救…男醫被擋女舍外 宿管還誇做得好

山東一名職業學院女學生日前在網路上爆料，稱自己因呼吸性鹼中毒需要救治，但120急救醫生來了，卻因為是男性而被擋在女生宿舍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。