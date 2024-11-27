航太系統高層又落馬 上海浦東新區區委書記朱芝松被查

大陸再度有航太系統高層高層落馬，中共中央紀委國家監委網27日發布，上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據公開簡歷，現年55歲的朱芝松，畢業於哈爾濱工業大學，長期在上海航太系統工作，歷任上海航天局局長助理、副局長等職，2008年出任上海航天局局長。

2014年，朱芝松調任上海市委宣傳部副部長，任職1年多，於2015年調任閔行區委副書記、代區長，次年1月出任閔行區區長，2017年任閔行區委書記。

2019年，朱芝松任上海市政府副秘書長，兼上海自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會常務副主任，洋山保稅港區管理委員會主任，協助副市長聯繫上海自由貿易試驗區臨港新片區建設等工作。2021年，轉任上海市委常委，浦東新區區委書記。

本月朱芝松一直有密集的公開活動。最後一次公開活動是25日下午，赴上海浦東新區大團鎮邵宅村、園藝村調研。

浦東發布報導，朱芝松指出，以「精品城區、現代城鎮、美麗鄉村」三個圈層推動現代化城區建設是區委區政府打造社會主義現代化建設引領區的重大戰略部署，切實抓好農業生產的組織、集體經濟的壯大、鄉村治理的提升等各項工作，持續展現鄉村振興新作為，加快浦東新區鄉村全面振興步伐。