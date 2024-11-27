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大陸奧運桌球金牌馬龍：嚮往對台灣之行 期待用乒乓球和台灣學生交流

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸桌球名將馬龍27日隨團訪問台灣。新華社
大陸桌球名將馬龍27日隨團訪問台灣。新華社

前總統馬英九邀請陸生團27日抵台，包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人目前也是北京體育大學學生的馬龍，在行前表示，對於台灣之行他一直有嚮往，期待用乒乓球和台灣民眾展開交流。

受馬英九基金會邀請，北京大學、清華大學、復旦大學等7所高校共40名師生， 27日起訪問台灣，包括桌球世界冠軍馬龍、東京奧運會射擊冠軍楊倩也將訪台。

大陸央視新聞報導，馬龍指出，對台灣其實還是有一些嚮往，可能從電視上或者課本上瞭解到，這次想實地去看一看，當然對台灣的美食也已經期待很久。這次不光是以一個運動員的身分，另一方面也是以一個大學生的身分跟大家交流，這樣可能大家感覺更親切一些。也很期待到大學當中跟他們一起用桌球來交流。

根據馬英九基金會公布的行程，此行計畫9天8夜，訪問團將與台灣六所大學交流，並參訪台灣著名景點。

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前曾表示，此次陸生團訪台，意義重大。馬英九也希望能從這次的訪問開始，未來能有更多大陸團來台，以促進兩岸民間更多交流。兩岸透過更多接觸與認識，緩和當前緊張的關係。

北京大學 東京奧運 馬英九

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