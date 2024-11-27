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漢堡吃出「長條狀異物」 民眾曝照：硬的、看著有毛孔

香港01／ 撰文：陳進安
大陸陝西一家漢堡店遭民眾爆料，吃漢堡咬到長條狀異物，形似老鼠尾巴。（網路照片）
大陸陝西一家漢堡店遭民眾爆料，吃漢堡咬到長條狀異物，形似老鼠尾巴。（網路照片）

陝西西安市臨潼區一家華萊士遭民眾爆料，指在漢堡中吃出「形似尾巴」的異物。周二（26日），當地市監局已介入調查，涉事門店停業整頓。

網傳畫面顯示，該漢堡肉中出現一個孔洞，盒子上則擺放著一個長條狀異物。發布者稱，自己在漢堡中吃出了這個長條狀異物，是硬的，且口感不對，「看著有毛孔，很像尾巴」。

涉事門店工作人員事後表示，肉餅是速凍品，不清楚異物是什麽，已經送去化驗，尚待結果。而外賣平台顯示，涉事門店已打烊。周二，店員表示，門店暫時沒營業，自己不知道網傳的事情。而華萊士總部客服稱，事件仍在核實中，不清楚異物是否有送檢。

西安市臨潼區市場監督管理局工作人員則表示，此事正在調查中，涉事門店已停業整頓。轄區市監所值班人員稱，具體情況需諮詢局方。

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文章授權轉載自《香港01》

漢堡 異物 老鼠

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