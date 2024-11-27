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港人憂未來 儲蓄創新高

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

最新調查顯示，香港人月平均儲蓄較去年增近一成，是有調查以來的新高。該項「儲蓄安全感」調查還顯示，港人儲蓄雖增，但受訪者認為得有百萬港元儲蓄才有足夠安全感者，卻跌了近半成。學者認為，港人對未來仍有憂慮。

香港存款保障委員會持續對港人進行儲蓄安全感指標調查，昨發布最新調查報告顯示，港人每月平均儲蓄金額達九八○○港元，較去年增近一成，創調查以來新高。在受訪者中，每月平均儲蓄達一萬港元或以上的受訪者占四成，較去年增加六個百分點。調查又顯示，近兩成有儲蓄習慣的受訪者有定立年內儲蓄目標，平均目標金額卅點七萬港元，按年激增六成八，創紀錄新高。

調查於今年八至十月間進行。有約四成受訪者表示，儲蓄是為了應付不時之需，其次是準備退休的占二成六。受訪者還說，按維持一年的生活水平計，平均需要擁有一○三萬港元儲蓄，才有足夠安全感，較去年微跌近半成。又有受訪準退休人士說，平均需要擁有五四五萬港元儲蓄，才有足夠安全感以作退休之用。

香港存保會主席劉燕卿說，港人經濟狀況改善令儲蓄能力增加，同時全球經濟和投資環境的波動帶來不確定性，令港人透過更積極和有紀律的儲蓄為未來準備。展望未來步入降息周期，可能會減低港人對儲蓄的願望，以及將資金轉到股票等其他資產，不過預計降息步伐不會太激進下，對港人儲蓄習慣影響不大。

發布調查的香港中文大學亞太研究所副所長鄭宏泰說，港人儲蓄水平上升，某層面亦反映市民消費意欲較低。當經濟表現不佳或面對危機時，華人社會傾向減少消費和增加儲蓄來應對，調查結果反映港人對未來仍有憂慮。

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