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已故諾貝爾物理獎得主 李政道歸葬祖籍蘇州
諾貝爾物理學獎得主、美籍華裔物理學家李政道骨灰在其誕辰紀念日廿四日當天，歸葬祖籍蘇州，與其夫人相伴。
李政道於美國時間今年八月四日，在舊金山家中離世，享耆壽九十七歲。
李政道與蘇州關係深。李政道一九二六年十一月廿四日在上海出生，但李家祖籍在蘇州，根據檔案記載，李政道的曾祖父李子義是蘇州天賜莊博習書院創建人之一，該書院後擴建為東吳大學，也是現在蘇州大學前身。
「爸爸一直告訴我們，不要忘記自己是中國人，不要忘記蘇州是我們的家。」李政道長子李中清說，家族經歷和幼年磨難，讓父親對民族、國家、家鄉的認同和眷戀愈深。
李中清表示，祖父母的墓地位於蘇州吳中木瀆靈岩山麓，母親秦惠䇹一九九六年過世後，次年被安葬在東山，一家人相鄰相伴。
李政道雖然不是在蘇州出生，但青少年時期先後就讀於東吳大學附屬中學小學部、初中部，也就是現在的蘇州十中、蘇州中學等。
李政道一九八五年在蘇州設立「李政道獎學金」，獎勵高考成績排在前三的應屆高中畢業生。這一獎項共頒發卅屆，有廿九所中學的二○二名學生獲此殊榮。
為紀念已故夫人秦惠䇹，李政道和家人在一九九八年一月用積蓄設立「䇹政基金」，惠及北京大學、復旦大學、蘇州大學、蘭州大學、上海交通大學與台灣新竹清華大學，用以支持優秀大學生進行基礎領域的科學研究工作。迄今已有五二三二名學生成為「䇹政學者」。
此外，李政道生前還擔任母校蘇州大學的名譽教授，面對緊湊的回國行程，他七次到蘇州大學訪問講學。
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