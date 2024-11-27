旅客吞吐量全陸第六 天府機場客運量破5000萬
中國四川成都天府國際機場年旅客吞吐量25日正式突破5000萬人次，成為中國內地繼北京首都、上海浦東、廣州白雲、成都雙流、深圳寶安之後，第6個邁上5000萬台階的機場。
據成都天府機場微信公眾號消息，作為成都國際航空樞紐主樞紐機場和成渝世界級機場群核心機場，天府機場投運以來，將國際航線恢復開拓作為工作重點，持續優化航線布局，加強與國內外大型航司的合作，共同規畫複合型國際樞紐航線網絡，爭取多方資源，新開或者加密更多國際客貨運航線。
目前，天府機場已累計開通國際及地區航線62條，其中客運航線50條、貨運航線12條，客運航線數量穩居中西部第一，航線網絡覆蓋五大洲，與倫敦、法蘭克福、羅馬、洛杉磯、多哈、杜拜、新加坡等全球主要航空樞紐均實現直航。
同時，天府機場持續提升中轉水平，啟動國際中轉所有流向的通程航班保障流程，聯合國航、川航獲批國際通程航班16條，乘坐通程航班旅客無需提取托運行李和再次辦理行李托運手續，即可快速中轉至下一程航班。
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