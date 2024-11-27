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電競決賽重回北京 3萬人齊聚

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
近日，2024 KPL（王者榮耀職業聯賽）年度總決賽，在工人體育場打響。圖／本報北京傳真
近日，2024 KPL（王者榮耀職業聯賽）年度總決賽，在工人體育場打響。圖／本報北京傳真

超3萬人進場，周邊多個酒店客滿，官方賽事直播間同時線上人數322.2萬……，近日，2024 KPL（王者榮耀職業聯賽）年度總決賽在北京工人體育場打響，這是KPL系列賽事自2021年王者榮耀世界冠軍杯後，時隔三年再次回歸北京。

「之前辦賽都是在體育館內，這次是我們團隊第一次走進戶外體育場，吸納的觀眾大大增多。」該職業聯賽負責人黃承說。據介紹，作為頂級電競比賽，這場總決賽推出超3萬張門票，其中第二輪的萬餘張門票，僅11分鐘就全部售罄。

電競比賽已成流量巨大的新消費場景，不僅能通過門票、直播、品牌贊助等獲得賽事收入，還可以吸引來自各地的觀眾，帶動旅遊、餐飲、購物等消費增長。

除年輕受眾以外，地域化成為該職業聯賽近年來努力推動的方向。在今年的年度總決賽中，所有固定席位戰隊擁有城市冠名，其中7支戰隊擁有線下主場。此次總決賽的比賽雙方為成都AG超玩會和重慶狼隊，現場大量觀眾專程從川渝兩地趕來，最終成都AG超玩會擊敗重慶狼隊，拿到了隊史第四個冠軍。

「自地域化推行以來，我們發現俱樂部對文旅帶動作用非常明顯。」黃承說，據該團隊觀察，今年的職業聯賽，本地觀眾只能買到三成左右的票，外地觀眾高達七成。據他透露，未來，除重大比賽外，王者榮耀職業聯賽還有更多常規賽將落地北京。

職業 觀眾 體育館

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