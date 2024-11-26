想學跨世代溝通術 快跟TikTok萌兒潮嬤創作者取經

2024年即將進入尾聲，在人手一機的時代，有多久沒有好好跟家人開啟對話？行動短影音平台TikTok分享平台老中青三代創作者的「跨世代溝通術」，其中銀髮族網紅可是炙手可熱，累積超過500萬讚數、充滿活力的「哩賀阿嬤」以無厘頭搞笑風格和中氣十足的嗆辣個性吸引大批粉絲，超潮阿嬤最近還跟上吉伊卡哇旋風，觀看次數更是破萬。

TikTok上人氣爆棚的家庭創作者「綸綸這一家」，是育兒溝通術的代表，透過正向鼓勵的方式教育孩子，啟發許多家長育兒的靈感。綸媽咪也分享：「曾有一位媽媽私訊求助小孩挑食的困擾，自己就建議她讓孩子養成『吃飯不亂跑』的好習慣」，結果意外養成小朋友健康的進食習慣，家庭氣氛也變得更活絡。

而人氣美食網紅 「NiNi」，則時常分享孩子的萌樣融化網友，也會與公公同樂拍逗趣的菜市場穿搭挑戰影片。前陣子一家人到日本不僅大吃美食，兒子小牛排更開心的將雪製作成惡搞造型，意外受到當地人的喜愛。

這些親子創作者的故事不僅拉近家人之間的距離，也讓大家看到育兒而辛苦的一面，讓創作者與粉絲的連結更緊密！

另外深受青少年喜愛的高人氣創作者「RAiN」則常進行當紅舞蹈挑戰，長相甜美得她常與粉絲直播保持交流，一起和來自香港的弟弟一起跳舞，展現青春活力的同時也顯示 TikTok 如何讓年輕創作者被世界看到！

隨著 TikTok成為跨世代交流的橋梁並開啟家庭間的對話，各個世代都能在這個平台上找到屬於自己的舞台，展現獨特魅力。