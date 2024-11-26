香港多名立法會議員收到與裸女「合照」 電郵標題警告「嚴重違紀」

騙徒手法層出不窮，香港立法會議員都成為目標。《香港01》獲悉，多名議員近日收到一式一樣的疑似詐騙電郵，除了標題直指議員「嚴重違紀」，更附上一幅合成圖，疑用AI將議員的樣貌配到與裸女的床上片段截圖。內文提到自己是私家偵探，受人所托調查發現議員有違規問題，表明想「求財」，才確保片段不外流。

消息指，保安局接到多名議員通報，正處理事件。

多名議員收疑詐騙電郵 附與裸女床照合成圖

多名議員上周六（23日）收到疑似詐騙電郵，均點名以「你已嚴重違紀」為題。內文夾雜繁、簡體字，提到自己是私家偵探，早前受人所托對該議員長期跟蹤和調查，惟認為委托人的想法過於極端，「想置你於死地」，故私下向議員發電郵。

騙徒附上一幅合成截圖，疑用AI將議員的樣貌配到與裸女的床上片段中，電郵末提供可供Whatsapp的電話號碼，提醒議員務必第一時間聯絡協商處理，確保片段不外流。

電郵中更表明這次目的很明確，「只想求財，不想惹事」，形容「花錢消災」才保證此事不會影響工作和家庭，如過期才來電，後果自負。

鄧家彪：行得正企得正點會驚 斥騙徒手法層出不窮

其中一名收到疑似詐騙電郵的工聯會立法會議員鄧家彪，接受《香港01》查詢時表示已網上報案，並將事件通報保安局，局方知悉並會追蹤調查，暫時無需落口供。他直斥騙徒手法層出不窮，「行得正企得正，點會驚啊」，相信大多涉及跨境騙案，惟不少市民怕花時間落口供，即使收到疑似詐騙電郵，寧願不理。

鄧家彪透露女兒曾經被人入侵Whatsapp，自己收到訊息稱急要錢買教科書，懷疑是詐騙個案，故報警落口供處理。他希望通報詐騙個案的管道更開放、便利，令市民較容易提供情報，同時希望大家盡量抽時間向警方提供詐騙線索，以便收集資料破案。

楊永杰：騙徒「太狼」向議員下手 倡加強打擊詐騙

同樣收到疑似詐騙電郵的A4聯盟立法會議員楊永杰接受《香港01》查詢時說，聯盟另一位成員張欣宇都收到一式一樣的電郵內容，已通報保安局處理。他相信騙徒以「漁翁撒網」方式發電郵，沒有指定目標，惟女性議員都沒收到此封電郵。

楊永杰說所謂裸女合成圖只是將不同議員的樣貌，配到圖中男士，批評騙徒「太狼」，向立法會議員「下手」，可想而之騙徒並非只針對長者，形容做法愈來愈猖狂，希望警方加強打擊詐騙。

延伸閱讀：

政壇諸事／AI教父黃仁勳與陳茂波落深水埗 嘆啤酒、小炒講創科

政壇諸事／田北辰係「瀕危動物」？ 扮小丑魚宣傳保育被點錯相

文章授權轉載自《香港01》