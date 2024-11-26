快訊

買一送一！慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠 星巴克、CoCo還有這些店都可以喝

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

聽新聞
0:00 / 0:00

魂歸故里 諾貝爾物理學獎得主李政道長眠蘇州

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為2000年6月李政道與家人返回蘇州，在聖約翰堂尋訪家族印記。（圖／取自《蘇州發布》）
圖為2000年6月李政道與家人返回蘇州，在聖約翰堂尋訪家族印記。（圖／取自《蘇州發布》）

諾貝爾物理學獎獲得者、美籍華裔物理學家李政道骨灰在其誕辰紀念日24日當日，歸葬祖籍蘇州，與其夫人相伴。

李政道今年於美國時間8月4日，在美國舊金山家中逝世，享耆壽97歲。

李政道與蘇州關係深，李政道1926年11月24日在上海出生。而李家祖籍蘇州，根據檔案記載，李政道的曾祖父李子義是蘇州天賜莊博習書院的創建人之一，後該書院擴建為東吳大學，也是現在蘇州大學的前身。

「爸爸一直告訴我們，不要忘記自己是中國人，不要忘記蘇州是我們的家。」李政道長子李中清說，家族的經歷和幼年時期的磨難，讓父親對民族、對國家、對家鄉的認同和眷戀愈深。

李中清表示，祖父母的墓地位於蘇州吳中木瀆靈岩山麓，母親秦惠䇹1996年過世後，次年被安葬在東山。一灣太湖水，一家人相鄰相伴。

雖然不是在蘇州出生，但青少年時期的李政道先後就讀於東吳大學附屬中學小學部、初中部，也就是現在的蘇州十中、蘇州中學等。

68歲的李政道在1994年回到蘇州十中時曾回憶，自己曾就讀的東吳附中小學部併入振華女校，也就是十中的前身。遊覽校園時，行至被譽為「江南三大名石」之一的瑞雲峰處，李政道還饒有興趣地說，他小時候經常來這裡玩耍。

交匯點新聞報導，在推動基礎研究發展和人才培養的同時，李政道反覆強調「如果有機會，給蘇州留一份。」

李政道1985年在蘇州設立「李政道獎學金」，獎勵高考成績排在前三的應屆高中畢業生。這一獎項共頒發30屆，有29所中學的202名學生有幸獲此殊榮。

為紀念已故夫人秦惠䇹，李政道和家人在1998年1月用積蓄設立了「䇹政基金」，惠及北京大學、復旦大學、蘇州大學、蘭州大學、上海交通大學與台灣新竹清華大學，用以支持優秀本科學生進行基礎領域的科學研究工作。如今，已有5,232名學生成為「䇹政學者」。

此外，李政道還擔任著母校蘇州大學的名譽教授，面對緊湊的回國行程，他七次到蘇州大學訪問講學。其足跡還遍布了蘇州的多所中學。

蘇州十中校園內瑞雲峰有著李政道的兒時回憶。（圖／取自《蘇州發布》）
蘇州十中校園內瑞雲峰有著李政道的兒時回憶。（圖／取自《蘇州發布》）
諾貝爾物理學獎獲得者、美籍華裔物理學家李政道骨灰在其誕辰紀念日24日當日，歸葬祖籍蘇州，與其夫人相伴。圖為今年8月在上海舉辦的李政道追思會現場。 （中新社）
諾貝爾物理學獎獲得者、美籍華裔物理學家李政道骨灰在其誕辰紀念日24日當日，歸葬祖籍蘇州，與其夫人相伴。圖為今年8月在上海舉辦的李政道追思會現場。 （中新社）

李政道 東吳大學

延伸閱讀

李顯龍：草率否定中國影響力是目光短淺和不明智

李顯龍卸任後首度訪中 習近平設宴款待…兩人會談什麼？

蘇州工業園區 布局大陸軟體名園

蘇州馬拉松狂被「薅羊毛」！2選手掃光能量膠 還有人「明年再來進貨」

相關新聞

陸今年冰雪季 旅客數上看5億人

隨著「小雪」節氣到來，中國各地冰雪旅遊季陸續拉開序幕。自北京冬奧會以來，乘著「帶動三億人參與冰雪運動」的東風，中國冰雪產...

旅交會展活力 吸600海外旅行商

2024中國國際旅遊交易會24日在上海落下帷幕。本屆旅交會上，中外客商展商交流互動，展現彼此最具吸引力的文化旅遊資源。人...

湖南一縣衛生局公文 200多字至少7處錯字

據央視新聞報導，近日，有大陸網友在社交平台公開一份湖南長沙縣衛生健康局向他出具的《依法履職處理意見書》，文件僅200多字...

魂歸故里 諾貝爾物理學獎得主李政道長眠蘇州

諾貝爾物理學獎獲得者、美籍華裔物理學家李政道骨灰在其誕辰紀念日24日當日，歸葬祖籍蘇州，與其夫人相伴。

從泡泡瑪特到Jellycat 陸年輕人瘋玩具和失業率有關？

繼泡泡瑪特盲盒之後，絨毛玩具Jellycat已成為當前大陸年輕人的心頭好。玩家們紛紛將Jellycat玩偶視為「情緒搭子」和「家人」，在抖音、小紅書、豆瓣等平台上分享各種「養娃」經驗，然而，這背後其實隱藏著當代中國年輕人某種情緒的缺失，玩偶成為年輕人面對當前社會環境下的逃避與解脫，也是重拾確定性和掌控感的來源...

大陸寒潮 降溫16度

大陸氣象台昨發布暴雪黃色預警和寒潮黃色預警，預計昨天至廿八日，大陸中東部大部地區氣溫將先後下降六至十度，華北、內蒙古中部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。