魂歸故里 諾貝爾物理學獎得主李政道長眠蘇州

諾貝爾物理學獎獲得者、美籍華裔物理學家李政道骨灰在其誕辰紀念日24日當日，歸葬祖籍蘇州，與其夫人相伴。

李政道今年於美國時間8月4日，在美國舊金山家中逝世，享耆壽97歲。

李政道與蘇州關係深，李政道1926年11月24日在上海出生。而李家祖籍蘇州，根據檔案記載，李政道的曾祖父李子義是蘇州天賜莊博習書院的創建人之一，後該書院擴建為東吳大學，也是現在蘇州大學的前身。

「爸爸一直告訴我們，不要忘記自己是中國人，不要忘記蘇州是我們的家。」李政道長子李中清說，家族的經歷和幼年時期的磨難，讓父親對民族、對國家、對家鄉的認同和眷戀愈深。

李中清表示，祖父母的墓地位於蘇州吳中木瀆靈岩山麓，母親秦惠䇹1996年過世後，次年被安葬在東山。一灣太湖水，一家人相鄰相伴。

雖然不是在蘇州出生，但青少年時期的李政道先後就讀於東吳大學附屬中學小學部、初中部，也就是現在的蘇州十中、蘇州中學等。

68歲的李政道在1994年回到蘇州十中時曾回憶，自己曾就讀的東吳附中小學部併入振華女校，也就是十中的前身。遊覽校園時，行至被譽為「江南三大名石」之一的瑞雲峰處，李政道還饒有興趣地說，他小時候經常來這裡玩耍。

交匯點新聞報導，在推動基礎研究發展和人才培養的同時，李政道反覆強調「如果有機會，給蘇州留一份。」

李政道1985年在蘇州設立「李政道獎學金」，獎勵高考成績排在前三的應屆高中畢業生。這一獎項共頒發30屆，有29所中學的202名學生有幸獲此殊榮。

為紀念已故夫人秦惠䇹，李政道和家人在1998年1月用積蓄設立了「䇹政基金」，惠及北京大學、復旦大學、蘇州大學、蘭州大學、上海交通大學與台灣新竹清華大學，用以支持優秀本科學生進行基礎領域的科學研究工作。如今，已有5,232名學生成為「䇹政學者」。