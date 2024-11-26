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交通2035年規畫 廣州拚大灣區60分鐘互達

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市規畫和自然資源局上周發布「廣州市綜合交通體系規畫（2023-2035年）」（以下簡稱「規畫」）並召開解讀會。該「規畫」提出到2035年，廣州高水平建成國際性綜合交通樞紐城市，將實現廣州市域至粵港澳大灣區城市60分鐘互達的快速交通服務目標。

中新社報導，此次規畫範圍為廣州市域，規畫期為2023年至2035年。「規畫」強化廣州的國際航空、航運、鐵路樞紐功能，完善多向聯通、多式聯運的對外對內通道，建設安全便捷、綠色低碳城市綜合交通體系。

「規畫」提出到2035年，廣州將高水平建成國際性綜合交通樞紐城市，全面形成「12312」出行交通圈和「123」快貨物流圈，即實現與粵港澳大灣區主要城市1小時通達，與粵東粵西粵北地區2小時通達，與國內及東南亞主要城市3小時通達，與全球主要城市12小時左右通達；快貨物流實現國內主要城市1天送達，東南亞主要城市2天送達，全球主要城市3天送達。實現中心城區至南沙新區、東部中心、外圍綜合新城30分鐘互達，市域至大灣區城市60分鐘互達的快速交通服務目標。

「規畫」還明確了多項市域交通發展指標，包括中心城區45分鐘通勤時間內居民佔比不低於90%，市域綠色交通出行比例為75%、軌道站點800米半徑人口就業覆蓋不少於60%等。

「規畫」提出七項主要建設任務，包括提升國際綜合交通樞紐能級、擴容白雲機場、布局通用航空機場、發展低空飛行、構建韌性高效的多機場體系等方面；編織大灣區密集交通網絡，形成以廣州為中心的「1小時交通圈」，支撐環珠江口100公里黃金內灣發展；完善交通發展模式頂層設計，明確以軌道交通發展為主體的綠色發展模式，建設步行友好城市，引導電動自行車回歸「非機動車」屬性，引導市民合理使用小汽車等。

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