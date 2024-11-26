聽新聞
0:00 / 0:00

促消費 上海、北京續發消費券

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

上海北京等地近日發放新一輪消費券，涵蓋餐飲、住宿、電影、冰雪運動等。業內人士表示，這有望進一步促進大陸國內消費市場發展，同時各類新技術、新模式也有望提高消費券使用率，帶動消費熱度。

上海23日發放「樂品上海」「樂游上海」等多種針對餐飲、住宿、電影、體育等各個領域的分類消費券，包括滿300減90、滿600減180等不同券面，並採用「先到先得」方式，消費券自發放之日起10日內有效。

北京日前宣布繼續發放不少於3萬張冰雪消費券。新一期人民幣2600萬元。「食在杭州」餐飲專項消費券也在近期發放，可用於買單或購買商家代金券、套餐等商品時支付使用，折扣力度更大，統一為8折。

上海、成都、杭州、鄭州、武漢、西安等多地聯合支付寶發放「碰一下」消費券，首輪發放已於23日上午10點開啟。

星圖金融研究院高級研究員付一夫對此表示，發放消費券是一種有效的短期促消費手段。「消費券的發放相當於在短時間內提高了居民的消費能力，激發了居民的邊際消費傾向，引導他們向特定領域消費，如餐飲和家電等。」

另外，付一夫還表示，相比於直接發錢，消費券更直接被用於消費，因為有些人可能會選擇將現金存起來或不用於消費。因此，消費券在促進消費方面的效果更為立竿見影。同時，固定時間限額發放消費券的方式，能夠激發人們的搶券意願，進一步提高消費券的使用率和效率。

上海 北京 消費券

延伸閱讀

川普欲提高關稅 北京可能拉攏馬斯克以影響政策

川普挑貝森特當財長原因曝光 或有利中方與美方談判

北京、香港、福岡、JR九州 軌道交通可直接用萬事達卡感應搭乘

北京上海多地再發消費券 涵蓋餐飲電影等消費

相關新聞

大陸寒潮 降溫16度

大陸氣象台昨發布暴雪黃色預警和寒潮黃色預警，預計昨天至廿八日，大陸中東部大部地區氣溫將先後下降六至十度，華北、內蒙古中部...

促消費 上海、北京續發消費券

上海、北京等地近日發放新一輪消費券，涵蓋餐飲、住宿、電影、冰雪運動等。業內人士表示，這有望進一步促進大陸國內消費市場發展...

交通2035年規畫 廣州拚大灣區60分鐘互達

廣州市規畫和自然資源局上周發布「廣州市綜合交通體系規畫（2023-2035年）」（以下簡稱「規畫」）並召開解讀會。該「規...

陸今年冰雪季 旅客數上看5億人

隨著「小雪」節氣到來，中國各地冰雪旅遊季陸續拉開序幕。自北京冬奧會以來，乘著「帶動三億人參與冰雪運動」的東風，中國冰雪產...

旅交會展活力 吸600海外旅行商

2024中國國際旅遊交易會24日在上海落下帷幕。本屆旅交會上，中外客商展商交流互動，展現彼此最具吸引力的文化旅遊資源。人...

陸大學生花光學費旅遊...隨身帶死蟑螂、保險套 敲詐63間酒店終落網

21歲青年江某，去年9月起揮霍大學學費旅遊，為了「賺取」路費，他更以死蟑螂、毛髮等敲詐勒索63間酒店，涉案金額超過3.8萬元（人民幣，下同。約新台幣15萬2千元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。