陸今年冰雪季 旅客數上看5億人

隨著「小雪」節氣到來，中國各地冰雪旅遊季陸續拉開序幕。自北京冬奧會以來，乘著「帶動三億人參與冰雪運動」的東風，中國冰雪產業發展勢頭正盛。

中新社報導，近日，2024國際冬季運動（北京）博覽會發布的「中國冰雪產業發展研究報告（2024）」顯示，2023年至2024年冰雪季，中國冰雪休閒旅遊人數已超3.85億人次。今年冰雪季，預計這一數據有望突破5億人次，冰雪休閒旅遊總收入有望超過7000億元人民幣。

從2022冬奧會到第十四屆全國冬季運動會，再到亞洲冬季運動會，一系列冰雪賽事的舉行讓「跟著賽事去旅行」成為更多遊客的選擇，造就文旅消費火爆的冰雪「熱」現象。

清華大學教授王雪莉受訪時表示，冰雪經濟既包含冰雪裝備等製造業，也包括冰雪旅遊等服務業和融合性業態，同時還有冰雪文化的傳承。冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅遊的全產業鏈發展，有利於推動冰雪經濟成為新的增長點。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平表示，從產品到服務，冰雪經濟正變得豐富且多元。冰雪經濟涵蓋多個具體細分領域。一是滑冰、滑雪等核心運動項目，可同時帶動相關旅遊和文化產業發展。二是裝備製造方面，包括滑雪設備、配套服裝等裝備的需求增長迅速。三是帶動餐飲、休閒、度假等服務業的興起，為遊客提供更豐富的消費體驗。四是體育訓練領域獲得快速發展，陪練、教練等職業的市場需求不斷增加。

新一季「熱雪燃冬」正在到來。亞洲數據集團聯席總裁張莉表示，「中國滑冰、滑雪愛好者占總人口基數的比例還有很大提升空間，各地冰場、雪場建設數量逐年增加，中國冰雪產業將迎來新一輪爆發，成為推動區域經濟發展的重要引擎」。