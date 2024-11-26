旅交會展活力 吸600海外旅行商

2024中國國際旅遊交易會24日在上海落下帷幕。本屆旅交會上，中外客商展商交流互動，展現彼此最具吸引力的文化旅遊資源。人們聽宣講、看項目、談合作……感受中國高水平對外開放為世界旅遊經濟注入的強勁動力。

新華社報導，為期3天的展會吸引了來自80多個國家和地區的1000餘位國際參展商及近600位海外旅行商參展參會，同時開展600多場線下專業洽談。

上海市文化和旅遊局有關負責人介紹，「今年前三季度上海接待國內外遊客2.87億人次，同比增長約21%。特別是，隨著中國不斷優化免簽政策、提升入境效率、完善移動支付，前三季度上海接待入境遊客461萬人次，同比增長100%，全年入境遊客有望突破600萬人次。」上海將培育更多文商旅體展聯動融合的新場景、新業態、新模式，吸引更多中外遊客紛至沓來。

新疆在展會期間舉辦推介活動和文旅市集，圍繞滑雪、自駕、賞雪、康養等推出15條精品線路迎接海內外遊客到訪。新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳副廳長余潔介紹，新疆和上海等地正不斷深化合作，各地豐富而各具特色的文旅資源互補，能產生更大的社會經濟效益。

今年以來，中國國內遊、出境遊、入境遊三大市場活力十足。

中國旅遊研究院副院長唐曉雲說，受益於中國持續擴大對外開放、提升入境便利化水平，今年入境人數和旅遊消費穩步增長，外國遊客滿意度也在穩步提高。與中國遊客日益熱衷深度遊趨勢類似，入境遊客呈現旅行方式散客化、目的地小眾化、體驗內容生活化特點。

就在本屆旅交會開幕當日，中國宣布擴大免簽國家範圍、進一步優化免簽政策。消息發布後，參展企業迅速響應。上海春秋國際旅行社（集團）有限公司副總經理周衛紅介紹，企業接到眾多日本企業和遊客諮詢，目前已調整了旅遊產品費用，並協調航班機位，以滿足更多入境遊客需求。

業界人士認為，以旅交會為新的平台和契機，中外旅遊業界加強合作，將推動全球文旅產業高質量發展。