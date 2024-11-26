旅交會展活力 吸600海外旅行商

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
「2024中國國際旅遊交易會」（上海）上，金門縣政府觀光處與業者也前往參展。（中央社）
「2024中國國際旅遊交易會」（上海）上，金門縣政府觀光處與業者也前往參展。（中央社）

2024中國國際旅遊交易會24日在上海落下帷幕。本屆旅交會上，中外客商展商交流互動，展現彼此最具吸引力的文化旅遊資源。人們聽宣講、看項目、談合作……感受中國高水平對外開放為世界旅遊經濟注入的強勁動力。

新華社報導，為期3天的展會吸引了來自80多個國家和地區的1000餘位國際參展商及近600位海外旅行商參展參會，同時開展600多場線下專業洽談。

上海市文化和旅遊局有關負責人介紹，「今年前三季度上海接待國內外遊客2.87億人次，同比增長約21%。特別是，隨著中國不斷優化免簽政策、提升入境效率、完善移動支付，前三季度上海接待入境遊客461萬人次，同比增長100%，全年入境遊客有望突破600萬人次。」上海將培育更多文商旅體展聯動融合的新場景、新業態、新模式，吸引更多中外遊客紛至沓來。

新疆在展會期間舉辦推介活動和文旅市集，圍繞滑雪、自駕、賞雪、康養等推出15條精品線路迎接海內外遊客到訪。新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳副廳長余潔介紹，新疆和上海等地正不斷深化合作，各地豐富而各具特色的文旅資源互補，能產生更大的社會經濟效益。

今年以來，中國國內遊、出境遊、入境遊三大市場活力十足。

中國旅遊研究院副院長唐曉雲說，受益於中國持續擴大對外開放、提升入境便利化水平，今年入境人數和旅遊消費穩步增長，外國遊客滿意度也在穩步提高。與中國遊客日益熱衷深度遊趨勢類似，入境遊客呈現旅行方式散客化、目的地小眾化、體驗內容生活化特點。

就在本屆旅交會開幕當日，中國宣布擴大免簽國家範圍、進一步優化免簽政策。消息發布後，參展企業迅速響應。上海春秋國際旅行社（集團）有限公司副總經理周衛紅介紹，企業接到眾多日本企業和遊客諮詢，目前已調整了旅遊產品費用，並協調航班機位，以滿足更多入境遊客需求。

業界人士認為，以旅交會為新的平台和契機，中外旅遊業界加強合作，將推動全球文旅產業高質量發展。

上海 免簽 新疆

延伸閱讀

北京上海多地再發消費券 涵蓋餐飲電影等消費

12強賽／在滬台人嗨喊：中華隊每位都很值得被喜歡

超酥脆+掰開會牽絲！ Threads推爆上海伴手禮「棉花糖蛋卷」台灣也買得到　螞蟻人必追「辣芒果、柚子胡椒脆餅」

出國繼續繳…健保停復保12／23取消 挹注健保收入23.6億

相關新聞

大陸寒潮 降溫16度

大陸氣象台昨發布暴雪黃色預警和寒潮黃色預警，預計昨天至廿八日，大陸中東部大部地區氣溫將先後下降六至十度，華北、內蒙古中部...

促消費 上海、北京續發消費券

上海、北京等地近日發放新一輪消費券，涵蓋餐飲、住宿、電影、冰雪運動等。業內人士表示，這有望進一步促進大陸國內消費市場發展...

交通2035年規畫 廣州拚大灣區60分鐘互達

廣州市規畫和自然資源局上周發布「廣州市綜合交通體系規畫（2023-2035年）」（以下簡稱「規畫」）並召開解讀會。該「規...

陸今年冰雪季 旅客數上看5億人

隨著「小雪」節氣到來，中國各地冰雪旅遊季陸續拉開序幕。自北京冬奧會以來，乘著「帶動三億人參與冰雪運動」的東風，中國冰雪產...

旅交會展活力 吸600海外旅行商

2024中國國際旅遊交易會24日在上海落下帷幕。本屆旅交會上，中外客商展商交流互動，展現彼此最具吸引力的文化旅遊資源。人...

陸大學生花光學費旅遊...隨身帶死蟑螂、保險套 敲詐63間酒店終落網

21歲青年江某，去年9月起揮霍大學學費旅遊，為了「賺取」路費，他更以死蟑螂、毛髮等敲詐勒索63間酒店，涉案金額超過3.8萬元（人民幣，下同。約新台幣15萬2千元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。