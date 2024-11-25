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無差別攻擊事件頻發 中國各地亡羊補牢

中央社／ 台北25日電

中國近日發生數起無差別殺人案件，中央緊急強化公共安全措施，從重懲治重大惡性犯罪。地方政府則增加街道警力部署和巡邏，加強安全措施。

綜合新華社等陸媒報導，有統計指出，2024年中國各地已發生近20起無差別暴力攻擊事件，10月發生深圳日本學生遭刺身亡、北京中關村第三小學校持刀攻擊事件，造成5人受傷。11月則發生珠海駕車衝撞、江蘇宜興畢業生行兇等案件。

中國最高人民檢察院19日召開黨組會，研究部署檢察機關「化解矛盾風險維護社會穩定」的方法。中國最高人民檢察院檢察長應勇再次強調，將從重懲治重大惡性犯罪，尤其是對危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」。

而中國國務委員兼公安部部長王小洪也於21日表示，全國公安機關要深入展開「冬季行動」，統籌推進落實「打防管控建」（打擊、預防、管理、控制、建設）各項措施，堅決確保今年冬季至明年春季社會安全穩定，並嚴防發生「極端案件」。

中國司法部22日召開黨組擴大會議，研究加強矛盾糾紛化解、維護社會安全穩定的具體措施，指導基層司法所和人民調解組織深入排查婚姻家庭、鄰里關係、財產繼承、房屋土地、欠資欠薪等矛盾糾紛。

各地方政府也啟動相對應的措施。針對江蘇宜興畢業生行兇案，中共無錫市委書記杜小剛22日主持召開市委常委會會議，部署全市安全穩定工作，紮實開展「維護社會穩定」專案行動，並建立實施「日報、週查、月評估」制度，深入落實領導幹部「包案化解」制度，形成上下協同、及時處置的工作閉環。

中共湖南省委常委、長沙市委書記吳桂英23日專門督導檢查城市公共安全工作，要求毫不放鬆抓好「防風險、保安全、護穩定」，對可能存在的隱患「再排查、再梳理、再整治」。

司法 風險

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