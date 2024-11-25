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寒潮襲中國 部分地區急降16度以上

中央社／ 台北25日電

氣象預報指出，寒潮近日侵襲中國，部分地區將急降溫攝氏16度以上。中國中央氣象台持續發布寒潮及大風預警。

綜合央廣網等陸媒報導，受寒潮影響，中國中央氣象台預計24日上午8時至28日上午8時大部地區氣溫將先後下降6至10度，其中西北地區東部、華北北部、內蒙古及東北等地部分地區降溫12至14度，局地16度以上。

28日前後最低氣溫0度線將南壓至蘇皖北部至河南南部一帶，其中大別山、黃山等高海拔山區最低氣溫也將低於0度。

中國中央氣象台表示，寒潮前鋒已於24日推進至甘肅、內蒙古西部等地，將繼續影響西北地區東部。25至27日中東部地區氣溫也會顯著下降。這次寒潮包括氣溫降幅大、大風持續時間長及降雪範圍廣。

據報導，本月中旬中國氣溫顯著偏高，當寒潮來襲，大部地區會降溫6至10度，北方降溫幅度達14度以上，淮河沿線以北最低氣溫有可能跌至0度以下。

受寒潮影響，大風持續時間長，高空槽東移之後，在東北和華北會形成高空冷渦，不斷有北風南下。今天到月底，中東部不少地區都會有4至6級大風，陣風會有7至9級。

此外，甘肅中部、青海東北部、內蒙古中部已有大到暴雪，東北地區的降雪將會更強，內蒙古的東北部、黑龍江局地會有大暴雪，部分地區積雪可能超過20厘米，需警惕雪災風險；北京、蘭州、瀋陽等地都會降雪。

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