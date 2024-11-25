寒潮來襲！陸38處公路受降雪及路面結冰影響封閉

大陸中央氣象台25日6時發布暴雪黃色預警、繼續發布寒潮黃色預警、繼續發布大風藍色預警。央視新聞報導，截至今日8時，受降雪及路面結冰影響，河北、山西、四川、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆封閉路段38個，單獨關閉收費站235個，恢復通行時間待定。

大陸中央氣象台指出，受強冷空氣影響，預計25日14時至11月28日8時，中國中東部大部地區氣溫將先後下降6～10℃，其中，華北北部、內蒙古中部及東北地區等地部分地區降溫12～14℃，局部地區降溫16℃以上。28日前後，最低氣溫0℃線將南壓至蘇皖北部至河南南部一帶，其中，大別山、黃山等高海拔山區最低氣溫也將低於0℃。

預計，11月25日14時至11月27日14時，內蒙古中東部、華北、東北地區中南部、黃淮、江淮、江漢東部、江南北部等地將先後降溫6～10℃，其中，內蒙古中部、華北北部、東北地區中南部等地部分地區降溫可達12℃以上。

除大風降溫外，這股寒潮帶來的雨雪也是相當強，作為此次降雪核心區的東北地區、內蒙古東部等地，將會迎接暴雪或大暴雪。預計今天，內蒙古東部、黑龍江中西部、吉林西部、遼寧西部和東北部等地部分地區有大到暴雪，遼寧東北部部分地區有大暴雪（20～25毫米）。

由於降雪天氣容易導致道路濕滑、能見度降低等不利駕駛條件。大陸中央氣象台也提醒駕駛在行駛過程中應嚴格控制車速，保持安全車距，並開啟霧燈等輔助照明設備。同時，相關部門也應加強道路交通管理，及時清理積雪，確保道路暢通。