快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

寒潮來襲！陸38處公路受降雪及路面結冰影響封閉

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年下半年最強寒潮來襲，大陸各地近日將大幅降溫，部分地區還將出現雨雪天氣。圖為黑龍江哈爾濱，民眾冒雪出行資料照。 （中通社）
今年下半年最強寒潮來襲，大陸各地近日將大幅降溫，部分地區還將出現雨雪天氣。圖為黑龍江哈爾濱，民眾冒雪出行資料照。 （中通社）

大陸中央氣象台25日6時發布暴雪黃色預警、繼續發布寒潮黃色預警、繼續發布大風藍色預警。央視新聞報導，截至今日8時，受降雪及路面結冰影響，河北、山西、四川、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆封閉路段38個，單獨關閉收費站235個，恢復通行時間待定。

大陸中央氣象台指出，受強冷空氣影響，預計25日14時至11月28日8時，中國中東部大部地區氣溫將先後下降6～10℃，其中，華北北部、內蒙古中部及東北地區等地部分地區降溫12～14℃，局部地區降溫16℃以上。28日前後，最低氣溫0℃線將南壓至蘇皖北部至河南南部一帶，其中，大別山、黃山等高海拔山區最低氣溫也將低於0℃。

預計，11月25日14時至11月27日14時，內蒙古中東部、華北、東北地區中南部、黃淮、江淮、江漢東部、江南北部等地將先後降溫6～10℃，其中，內蒙古中部、華北北部、東北地區中南部等地部分地區降溫可達12℃以上。

除大風降溫外，這股寒潮帶來的雨雪也是相當強，作為此次降雪核心區的東北地區、內蒙古東部等地，將會迎接暴雪或大暴雪。預計今天，內蒙古東部、黑龍江中西部、吉林西部、遼寧西部和東北部等地部分地區有大到暴雪，遼寧東北部部分地區有大暴雪（20～25毫米）。

由於降雪天氣容易導致道路濕滑、能見度降低等不利駕駛條件。大陸中央氣象台也提醒駕駛在行駛過程中應嚴格控制車速，保持安全車距，並開啟霧燈等輔助照明設備。同時，相關部門也應加強道路交通管理，及時清理積雪，確保道路暢通。

延伸閱讀

9高中生相約騎車衝合歡山 2人遭攪拌車輾死…目擊友人嚇哭

台南昨晚起15震…氣象署：正常現象 可能還有規模4.5以上餘震

連3震！台南麻豆20:43又發生規模3.5、4.3地震

高雄婦人疑騎車過人孔蓋自摔慘死 台電：孔蓋與路面齊平

相關新聞

寒潮來襲！陸38處公路受降雪及路面結冰影響封閉

大陸中央氣象台25日6時發布暴雪黃色預警、繼續發布寒潮黃色預警、繼續發布大風藍色預警。央視新聞報導，截至今日8時，受降雪...

美食+文化 福建沙縣小吃登台交流

11月23日，沙縣小吃體驗活動在台北西門町舉行，展開為期兩天的美食饗宴。本次活動由創鑫生機主辦，以福建代表性的飲食文化—...

兩岸微流行／陸冷熱能互換站啟用 年省3百萬度電

大陸首座冷熱互換站日前在天津港啟用，利用液化天然氣為冷能、乙烯生產裝置富餘熱量為熱能，以清潔能源甲醇為中間介質，創新性透...

打臉知名中藥？復旦大學團隊：「中風醒腦液」無助改善腦出血

國際醫學頂刊「刺胳針（又譯「柳葉刀」）」近日發表由復旦大學及廣東省中醫院團隊聯合對知名中藥「中風醒腦液」療效進行的研究結...

香港「喪屍煙彈」氾濫 擬以快篩驗毒、明年列法定毒品

台灣俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品「依托咪酯」濫用問題頻傳，相同情況也在香港發生。港媒報導，今年前10個月，香港警方已偵破...

陸母親控訴員警路邊痛毆12歲兒 意外曝光孩子是校園霸凌加害者

大陸寧夏固原市一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭派出所員警痛毆，引發陸網眾怒。當地警方不到一日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。