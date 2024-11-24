香港「喪屍煙彈」氾濫 擬以快篩驗毒、明年列法定毒品

台灣俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品「依托咪酯」濫用問題頻傳，相同情況也在香港發生。港媒報導，今年前10個月，香港警方已偵破59起含有依托咪酯的煙油（港稱作「太空油」）的案件，共拘捕超過90人，其中包括學生。為此，港警擬以「試紙」驗毒，讓巡邏員警可即時測試煙油內是否含有依托咪酯，加強嚇阻力，並預計最快明年第一季將依托咪酯列為法定毒品。

香港文匯報報導，香港警方日前偵破3起涉及製作或加工依托咪酯主要成分的案件，共拘捕6人。香港警務處處長蕭澤頤23日表示，含有依托咪酯的「太空油」成為禍害年輕人的新興毒品，警方加強打擊相關罪案，今年前10個月偵破59起「太空油」案，拘捕超過90人，包括學生。

蕭澤頤表示，警方將與學校聯手加強宣傳教育，讓學生深入了解「太空油」的毒害。並會積極研究用「試紙」驗毒，讓巡邏警員對可疑者即場測試煙油內是否含有「太空油」，從而加強阻嚇力。

蕭澤頤表示，「太空油」是混雜了一些有害物質的煙油，含有醫療上用作鎮靜的依托咪酯。毒販除了在「太空油」加入依托咪酯，更加入了不同毒品，包括愷他命、大麻，甚至古柯鹼等，有時添加果汁味，引誘年輕人嘗試吸食，長期吸食會導致上癮，嚴重會引致窒息，甚至死亡。

報導指出，香港葵青警區早前就搗破一個毒品儲存倉，檢獲大量「太空油」和其他毒品，在17名被捕者中，有13人為學生，令人關注愈來愈多年輕人吸食「太空油」問題。

報導指出，因此，港府爭取明年第一季將「太空油」主要成分依托咪酯納入《危險藥物條例》管制。屆時非法管有或吸食、吸服、服食、注射含有依托咪酯的太空油，最高刑罰為監禁7年及罰款港幣100萬元（約台幣418萬元），而販運或非法進口該等物質，最高刑罰為終身監禁及罰款港幣500萬元）。

蕭澤頤表示，宣傳及教育非常重要，所有與青少年工作相關人，包括警察、社工、家長和學校應一同努力。警方已盡力尋找吸食「太空油」的過來人講述濫用的禍害，及邀請醫護人員講解「太空油」對人體造成的影響，並準備將相關資料交予所有學校，希望學校在課堂上播放給學生觀看，預防和教育會更加有效。

依托咪酯在台灣原本僅視作管制藥物，是一種超短效靜脈麻醉藥物，常用於手術麻醉，需要專業醫師控制劑量，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用。

由於台灣非法添加依托咪酯的電子煙濫用問題日益嚴重，今年6月通過列為三級毒品，法務部11月14日拍板升級為第二級毒品。

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