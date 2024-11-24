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陸母親控訴員警路邊痛毆12歲兒 意外曝光孩子是校園霸凌加害者

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國寧夏一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭到當地派出所兩位執法人員痛毆，但警方調查結果卻意外曝光，這名男孩是校園霸凌的加害者。（圖／取自微博）
中國寧夏一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭到當地派出所兩位執法人員痛毆，但警方調查結果卻意外曝光，這名男孩是校園霸凌的加害者。（圖／取自微博）

大陸寧夏固原市一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭派出所員警痛毆，引發陸網眾怒。當地警方不到一日火速通報調查結果，並宣布撤銷動手的王姓副所長行政職務。不過，通報也連帶披露，12歲男孩是因霸凌中年級學生，並在處理過程中自行離開現場，而遭到王姓副所長出手教訓，因此湧現大量網友為副所長叫屈。

根據網傳監視器影片，兩名穿著警察制服的男子在路上行走，一名男孩向他們迎面走來。雙方相遇後，兩名穿著制服的男子攔住那名男孩，其中一人對男孩掌摑，男孩隨即雙手抱住頭部，但員警動作未歇，持續將男孩踢踹至倒地。甚至再拉著倒地男孩的頭髮，還用膝蓋頂了男孩的頭部。

寧夏固原市原州區公安分局11月24日發布警情通報指，11月23日，網傳「固原市原州區張易鎮派出所工作人員毆打學生」。固原市、原州區兩級公安機關成立聯合工作小組第一時間介入調查，並將相關情況進行通報。

通報稱，經查，11月22日下午3點多，張易派出所接到轄區群眾電話報警稱其孩子在學校被同校學生毆打，王姓副所長立即帶領值班人員出警。到達現場後，該校兩名三年級學生反映被同校六年級學生馬姓男孩多次毆打。警方便對現場人員資料進行登記、核實相關狀況，並安撫傷者及其家屬情緒。

通報指出，期間，馬姓男孩自行離開現場，王姓副所長於是帶著戴姓輔警找回馬姓男孩，同時對其踢打，後將其帶回班主任辦公室等待家長。網傳相關影片中事件即為王姓副所長、戴姓輔警找到馬姓男孩時發生。

通報續指，事發後，原州區公安分局立即配合馬姓男孩家長帶孩子到醫院檢查治療，經醫院電腦斷層掃描CT、超音波和醫生現場檢查，馬某某身體臉部、後腰體表有輕微軟組織挫傷。

通報表示，11月23日，固原市公安局黨委對王姓副所長停職配合調查，並向當事人家屬賠禮道歉。針對民警執法中存在的問題，11月24日，「經固原市公安局黨委研究決定，給予王姓副所長撤銷行政職務處分」。通報並稱，警方將以此為鑑，加強隊伍紀律作風建設，實際提升執法能力水平，誠懇接受社會各界監督。

不過，通報結果出爐，意外曝光馬姓男孩是校園霸凌的加害者，也讓許多網友對王姓副所長遭撤職的處分抱屈，有網友表示：「如果是校園霸凌，那我覺得打得好」；「爸媽不管警察管，打的好」。

也有網友不認同，表示「警務人員毆打12歲的孩子，評論裡還在叫好？我不懂！」；直言「這個副所長搭上自己的前程來教育這個12歲的不良少年，代價有點大」。

公安 校園 警察 霸凌

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