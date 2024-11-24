快訊

12強賽／打線出爐！陳傑憲重返先發 帶領中華隊挑戰3大賽首冠

王義川遞補不分區立委 交通粉專列5事酸「豐功偉業」惹人嫌

懶人包／好市多黑色購物週Day 1！黑五精選3C家電特價 85吋電視砍2萬8 還有神祕隱藏版

眼睛檢查左右分開收費？大陸7家醫院遭爆 違規使用醫保基金近4億

中央社／ 台北24日電
中國國家醫保局近日通報，有7家醫院涉嫌騙保，超收醫保基金近人民幣9000萬（下同，約合新台幣4億元），其中一家列為最高等級的醫院為患者檢查眼睛時左眼收費一次，右眼再收一次。醫院示意圖。圖／AI生成
中國國家醫保局近日通報，有7家醫院涉嫌騙保，超收醫保基金近人民幣9000萬（下同，約合新台幣4億元），其中一家列為最高等級的醫院為患者檢查眼睛時左眼收費一次，右眼再收一次。醫院示意圖。圖／AI生成

中國國家醫保局近日通報，有7家醫院涉嫌騙保，超收醫保基金近人民幣9000萬（下同，約合新台幣4億元），其中一家列為最高等級的醫院為患者檢查眼睛時左眼收費一次，右眼再收一次。

綜合中新經緯等陸媒近日報導，中國國家醫保局通報，內蒙古自治區人民醫院、江西省九江市第一人民醫院、吉林省長春市中醫院、河北省石家莊市人民醫院、甘肅醫學院附屬醫院（平涼市人民醫院）、山東省濟南腎病醫院、黑龍江省黑河市五大連池福康醫院等7家醫院分別有過度診療、重複收費、超標準收費、分解收費等違法違規行為，前5家都是地方知名的三級甲等醫院。

這些醫院涉嫌騙保的手法五花八門，其中內蒙古人民醫院被發現為病人照腹部電腦斷層掃描竟然分成上腹、中腹、下腹，分3次做，收3次錢；九江第一人民醫院檢查眼睛，左眼收一次費，右眼再收一次；長春市中醫院檢查骨質密度，腰椎收一次費，前臂收一次，髖部再收一次。依照規定，這些都應該只收一次費。

此外，石家莊人民醫院規定換藥依傷口大小收費，但小傷口卻依大傷口收費。

據統計，這7家醫院涉及違法違規使用醫保基金近9000萬，其中內蒙古自治區人民醫院共有82項問題，違法違規金額3466.7萬元；河北省石家莊市人民醫院共86項問題、2000.9萬元；吉林省長春市中醫院共38項問題、1638.7萬元。

中國國家醫保局要求醫院自查自糾，結果內蒙古人民醫院違規3466.7萬元，規定時間內一分不退；九江第一人民醫院違規592.8萬元，只退回1.96萬元；長春市中醫院違規1638.7萬，退回120.1萬元；石家莊人民醫院違規2000.9萬元，僅退回108.2萬元。

人民幣 台幣 醫師

延伸閱讀

過度診療、重複收費 7醫院被點名騙保近9000萬

內蒙古女孩退租房東4天清理出7車垃圾 進門遭熏吐垃圾山影片曝光

中國醫保改革陷困境 參保人數直降與施政欠佳

內蒙燒賣是裂開的包子？董宇輝道歉了 自嘲見識短淺

相關新聞

陸母親控訴員警路邊痛毆12歲兒 意外曝光孩子是校園霸凌加害者

大陸寧夏固原市一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭派出所員警痛毆，引發陸網眾怒。當地警方不到一日...

苛政猛於虎 陸潮汕店家發起「不合作運動」停業拒排查

大陸近年受困於經濟財政不佳，官方「趨利性執法」時有所聞。近日，大陸國務院派出巡查組至各省市，考察安全生產和消防工作，卻傳...

湖南平江發現價值6000億金礦！陸網掀熱議：辭職回老家挖金

湖南省地質院周四（11月21日）宣布，在平江縣萬古金礦田探礦獲重大突破。專家預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸，價值達6000億元人民幣。消息引發不少關注，更有網民表示「回老家挖金子去」、「怎麼挖啊，我連夜回老家挖。」事實上，民眾真的可以在此挖黃金嗎？

《一部未完成的電影》奪金馬大獎 微博討論卻遭封禁

第61屆金馬獎昨晚頒獎，大陸導演婁燁的《一部未完成的電影》抱回最佳劇情片、最佳導演兩項大獎，然而，由於該片真實記錄下大陸...

眼睛檢查左右分開收費？大陸7家醫院遭爆 違規使用醫保基金近4億

中國國家醫保局近日通報，有7家醫院涉嫌騙保，超收醫保基金近人民幣9000萬（下同，約合新台幣4億元），其中一家列為最高等...

芬蘭養不起、提前8年歸還 2隻大熊貓平安返回成都

中芬合作雙方經友好協商，旅居芬蘭艾赫泰里動物園的大熊貓「華豹」（雄性，2013年7月生）、「金寶寶」（雌性，2014年9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。