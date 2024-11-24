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陸寧夏母親控訴12歲兒遭員警痛毆 官方：調查中

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸寧夏一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭到當地派出所兩位執法人員痛毆。（圖／取自微博）
大陸寧夏一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭到當地派出所兩位執法人員痛毆。（圖／取自微博）

大陸寧夏一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭到當地派出所兩位執法人員毆打，即使男孩已被打到蜷縮在地，員警仍持續出腳踹人，或拉扯男孩頭髮，消息引發全網震驚。當地政府回應稱，第一時間已派調查小組進行調查，後續將在網上發布狀況通報。

大陸一名母親發文表示，寧夏固原市張易派出所執法人員毆打固原原州區張易鎮紅莊小學12歲學生，而被打者是自己的孩子。孩子母親稱，孩子在學校與同學發生口角，警察卻在家長趕來之前就將孩子打倒。

根據網傳監視器影片，兩名穿著警察制服的男子在路上行走，一名男孩向他們迎面走來。雙方相遇後，兩名穿著制服的男子攔住那名男孩，其中一人對男孩掌摑，男孩隨即雙手抱住頭部，但員警動作未歇，持續將男孩踢踹至倒地。甚至再拉著倒地男孩的頭髮，還用膝蓋頂了男孩的頭部。

影片中，只有一名穿著制服的男子動手打了那名男孩，另一名穿著制服的男子一直跟在他們身邊，並未動手打人。

陸媒報導，固原市公安局值班人員表示，市公安局正關注此事，當地相關部門已成立調查小組，正在進行相關工作。原州區政府工作人員也表示已關注此事，第一時間就派調查小組進行調查，並稱調查結束後，會在網路上發布狀況通報。

不過影片曝光後，在網上引發大陸民眾群情激憤。有網友說，「即便是未成年人犯罪，沒有攜帶管制刀具等問題，制止和控制起來就是了。明顯超出了適度範圍。」

還有人表示，「社會矛盾就是被這些穿制服的流氓製造出來的。再怎麼樣一個大男人不應該打12歲的小朋友，還是穿制服的人。」「這是趁娃娃還小還打得贏，不然娃娃長大了鹿死誰手可就不一定了。」

但有人出面為警方緩頰稱，「以我之前對當下信息傳播規律的經驗總結，這種掐頭去尾的消息，背後必然隱藏了很多東西。所以，想要吃瓜也別急，得多等幾天。」「沒有前因後果，不要被帶節奏」。

制服 影片 母親

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