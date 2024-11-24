苛政猛於虎 陸潮汕店家發起「不合作運動」停業拒排查

大陸近年受困於經濟財政不佳，官方「趨利性執法」時有所聞。近日，大陸國務院派出巡查組至各省市，考察安全生產和消防工作，卻傳出有廣東省潮州和汕頭的多家工廠及商家，因應即將到來的檢查，找出「怕鬼」、「夫妻吵架」等五花八門的藉口關門停業，以避免因政府「明查暗訪」而遭受重罰，開門營業反而「虧更多」。

據網路媒體《香港01》報導，多段來自社交平台的短片顯示，潮州和汕頭的商店近日紛紛拉起鐵門，工廠也暫時放假，原本熱鬧的夜市如今寂靜無聲。許多商家貼出如「怕鬼 今天休息」、「隔壁怕鬼我也有點怕 休息一天」、「老闆心情不好」等幽默理由宣布暫停營業。甚至連知名連鎖快餐店，如麥當勞和肯德基也選擇關門。

商家透露，這一波關門潮主要是為了應對即將來臨的安全檢查，並避開可能的罰款。根據社交平台X《李老師不是你老師》消息，潮州市11月20日下發通知，為迎接「國考」（國務院安全生產和消防工作考核巡查），宣布開展消防安全環保衛生考核，如企業自身不合格這幾天暫停生產，如被查到將罰款人民幣5萬元。

結果通知下發後，潮州市內大量商鋪企業直接關門拒檢。21日晚間至22日上午，潮州古城區的九成店舖關門拒檢。潮州之後，網傳「國考組」23至27號將前往汕頭檢查，消息一出，汕頭澄海區大量商鋪和企業關門拒檢，有的街上甚至整條街沒有一家開門的商戶。

有網友表示，中午想找一家吃的都沒有，疫情三年都沒有這麼難過。亦有網友表示理解稱，商戶關門並非出於自願，而是因為面對來自政府的壓力，並有網友嘲諷道：「關門虧幾百，開門虧幾萬。不開門營業額為零，開門營業額可能變負數」。

面對商家的「不合作運動」，當地官方隨即發出通知，要求企業恢復營業，並強調「不應故意關閉或拒絕檢查」。有潮州市區的商鋪22日收到通知，不得擅自關門停業，故意關門拒檢也要照樣開門檢查。並指「國考」過後，區里將組織更徹底更嚴厲的檢查，發現問題會更加嚴厲處置。

據報導，當地相關部門工作人員23日稱，只有個別幾家商戶，因自身原因關門停業，強調不是為了逃避檢查，目前都已經正常開業。不過這一回應隨即遭網友吐槽：「要不是我是當地的，我就相信了」、「整條街都關了，還個別商戶，哈哈哈」。