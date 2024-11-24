湖南平江發現價值6000億金礦！陸網掀熱議：辭職回老家挖金

湖南省地質院周四（11月21日）宣布，在平江縣萬古金礦田探礦獲重大突破。專家預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸，價值達6000億元人民幣。消息引發不少關注，更有網民表示「回老家挖金子去」、「怎麼挖啊，我連夜回老家挖。」事實上，民眾真的可以在此挖黃金嗎？

據《瀟湘晨報》報導，平江縣三陽鄉萬古村一名村民介紹，當地有金礦的事其實大家1992年就已經知道。湖南省地質災害調查監測所地質勘查一院院長吳俊也證實了這個觀點，「從發現金礦到現在已經過去了30年，期間地質工作者們一直在現場取樣、鑽孔、進行綜合研究和科研工作。」

村民說，在九十年代，有不少當地人都會上山尋金，「當時我還在讀書，周末的時候，會和朋友一起，去山上撿石頭，那些石頭中就有金。你現在所看到的所有山中都有可能有黃金。」

該村民還透露，當時大家會拿這些金子去打手鐲手串，有一些經驗老道的村民還會提煉出純度較高的黃金。但隨着政府監管逐漸加強，這些個人「挖金」行為也逐漸少了直至消失。

報導指，目前該地主要有兩間黃金採礦公司，分別是湖南黃金洞礦業有限責任公司和湖南黃金天岳礦業有限公司。

當中，湖南黃金天岳礦業有限公司的團家洞金礦副井目前已經暫時停工，現場留下一些設備，井口有一條不長的軌道，用來運輸井下採集而來的岩石，地上停了一台推車內還堆放了滿滿一小車的灰色岩石。

至於網民熱議的「是否能來淘金」的問題，萬古村村委會一名村幹部表示，「目前，這裏都是由政府統一管轄，發放許可證。」

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文章授權轉載自《香港01》