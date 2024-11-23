快訊

12強Live／7局接近尾聲雙方均三上三下 中華5:9落後

金馬得獎名單不斷更新／剛拿下金鐘 楊貴媚再抱回最佳女配角

女遊客住飯店「只穿內褲」突遇清潔員亂入 嚇壞：當下愣住

大陸美食闖進台灣市場 繼麻辣燙後…福建「沙縣小吃」也將在台展店

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
閩台小吃交流嘉年華在台北西門町舉行，福建廚師烹飪美食給台灣民眾享用，活動期間還舉辦沙縣小吃與台灣代理業者的簽約儀式。圖／中新社
閩台小吃交流嘉年華在台北西門町舉行，福建廚師烹飪美食給台灣民眾享用，活動期間還舉辦沙縣小吃與台灣代理業者的簽約儀式。圖／中新社

近年大陸美食不斷傳到台灣，繼近月「楊國福麻辣燙」、「張亮麻辣燙」開店受到關注後，福建連鎖餐飲品牌「沙縣小吃」今日和台灣創鑫生機集團代表簽約，後者在獲得沙縣小吃商標的台灣代理權後，將透過開設實體門市和線上銷售等方式經營。

據中新社報導，閩台小吃交流嘉年華23日在台北西門町舉辦，共有14位沙縣小吃技藝傳承人來到台北，用台灣本地食材，現場製作拌麵、扁肉、水晶燒賣、烙粑、金包銀等經典沙縣小吃。

沙縣小吃技藝傳承人李賢錦說，選擇新鮮的豬後腿精瘦肉，用木槌棒打，兩斤肉要捶打1300到1600下，這樣扁肉口感會更佳。

活動期間，還舉辦台灣創鑫生機集團與沙縣小吃集團的簽約儀式，由台灣業者獲得沙縣小吃商標在台灣的代理權。報導稱，未來將透過在台開設實體門市和線上銷售等方式經營，沙縣小吃技藝傳承人也將向台灣業者提供烹飪技術培訓。

沙縣小吃集團負責人王劍雲說，沙縣小吃擁有240多個種類，目前在全球79個國家和地區開設門市近10萬家，年營業額超過人民幣550億元；台灣創鑫生機集團執行長王漢維表示，雙方的合作除了在台灣銷售沙縣小吃，還包括將牛肉麵、雞排等台灣小吃通過沙縣小吃門市在大陸推廣。

所謂沙縣小吃，起源於大陸福建省三明市的沙縣，泛指當地特色小吃的總稱，以沙縣傳統為主的店面大多會做扁肉、拌麵、燉罐、蒸餃等，但也有些外省市的沙縣小吃店面會引入當地菜色，後逐漸演變成綜合多類元素的中式小吃、中式快餐店。因此，面對「沙縣小吃」百花齊放，2008年沙縣當地政府主導設立沙縣小吃集團，力圖整合沙縣小吃，打造連鎖快參品牌，並積極於海外展店。

沙縣小吃是大陸各地都可以看到的中式快餐店，圖為廣州一家位於珠江新城CBD的沙縣小吃。圖／取材自南方周末
沙縣小吃是大陸各地都可以看到的中式快餐店，圖為廣州一家位於珠江新城CBD的沙縣小吃。圖／取材自南方周末

小吃 福建 西門町 雞排

延伸閱讀

暌違5年兩岸金門書展盛大開幕 疑政治力介入大縮水

爭取福建以外旅客 金門縣府赴中參加旅遊展會

投入711億人民幣 古雷煉化二期項目開工

王金平赴中祭祖 18日擬與宋濤會面

相關新聞

「機械人時代將來臨」黃仁勳獲香港科大榮譽博士 稱：AI是最重要技術

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士，他在致詞時表示，輝達在創造第一個GPU的25年後...

大陸美食闖進台灣市場 繼麻辣燙後…福建「沙縣小吃」也將在台展店

近年大陸美食不斷傳到台灣，繼近月「楊國福麻辣燙」、「張亮麻辣燙」開店受到關注後，福建連鎖餐飲品牌「沙縣小吃」今日和台灣創...

旅客護照畫「驗訖章」被拒絕出境 掀陸網論戰：太計較了

「#旅客在護照上畫驗訖章被拒絕出境#」近日登上微博熱搜，引發中國網友們的廣泛討論。

黃仁勳現身香港獲頒科大榮譽博士 稱「AI將重設世界」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士。黃仁勳在致詞時表示，人工智慧（AI）可能是有史以來...

王寶強涉欺詐劇情翻轉？演員家長：已資助2年學雜費

藝人王寶強被舉報涉嫌欺詐案，「八角籠中」中小演員蘇朗達爾基的父親昨發聲，稱自家孩子的確受到王寶強資助學雜費、生活費，「非...

庭審自辯第3天 黎智英承認鼓動抗中 與勇武派同陣線

黎智英案庭審自辯第三天，黎智英在庭上「解讀」其文章的過程中，承認與「勇武派」站在同一陣線，又稱主張「勇武派」選出領導人來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。