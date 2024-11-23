呼吸道傳染疾病高發期 北京多家醫院相關科室超出負荷

近日天氣轉涼，諸多病原體共同活躍，呼吸道傳染性疾病進入高發期，民眾紛紛到診所或醫院報到。陸媒報導，北京多家三級醫院相關科室近期出現就診高峰，甚至超出負荷運轉。

財新報導，優艾貝醫療集團旗下北京京都兒童醫院內部人士表示，目前綜合內科、呼吸科、急診科比較繁忙，門診量達到近期高峰，平均門診量2,000人次，週末超過3,000人次。床位使用率也處於高位，血液等專科病房已騰出部分房間，用於接診呼吸道疾病患者。

北京日報報導，北京多家三級醫院相關科室出現就診高峰，甚至超負荷運轉。首都兒科研究所附屬兒童醫院排起長隊，首都醫科大學附屬北京兒童醫院分診螢幕上已經叫到590多號，北京兒童醫院順義婦兒醫院夜間門診排隊甚至超過400號，醫護人員處於「超負荷工作狀態」。

澎湃新聞報導，10月下旬至11月中旬生病兒童的數量持續增長，北京多家三級醫院高位甚至超負荷運轉。16日晚上10點多，北京兒童醫院二樓的輸液（打點滴）室裡，候診的家長排起長長的隊伍。

另有市民反映，在大醫院給孩子完成首診後，後續的診療希望能回到社區，可是社區衛生服務中心因缺醫少藥「接不住」。

大陸疾控中心日前發布《11月健康風險提示》指出，近期監測顯示，引起急性呼吸道感染的病原包括肺炎支原體（肺炎黴漿菌）、鼻病毒、普通冠狀病毒、腺病毒、副流感病毒、流感病毒、新冠病毒、呼吸道合胞病毒和人偏肺病毒等。

大陸疾控中心傳染病管理處副研究員彭質斌20日在央視新聞提到，監測數據顯示，當前14歲以下兒童的門急診流感樣病例數和急性呼吸道感染住院病例數已呈現上升趨勢，該年齡組兒童檢出的主要病原體是肺炎支原體和鼻病毒。